Baratão Combustíveis segue investindo em parcerias

A Baratão Combustíveis tem firmado parcerias com empresas, instituições e associações líderes em seus segmentos, a fim de impulsionar sua presença e credibilidade no mercado nacional em 2025. Entre os principais parceiros estão bancos e fintechs como BRB, Sicredi e Sicoob.

A empresa também estabeleceu parceria com marcas do setor de benefícios como VR, Vale Bonus, Pluxee e Clube Ben, com o objetivo de ampliar a integração com programas corporativos de incentivo e recompensas.

Ricardo Fiorillo, CMO da Baratão Combustíveis, ressalta que a marca também possui alianças estratégicas com Serasa, Mercado Livre e Meli+, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Clube de Vantagens do Sindifisco Nacional. Outras organizações, entidades de classe e de servidores públicos também integram o quadro de parceiros.

“No varejo e na mobilidade, temos parcerias com marcas como Rede D’Or, UniAuto Brasil, Kovi, Vibe, YouHuuL, Corplife Clube, Seu Clube e Urbis, além de cooperativas, distribuidoras e redes de gás como ES Gás e Anjo Sempre ao Seu Lado”, reporta o representante.

Colaborações estratégicas

Segundo Ricardo Fiorillo, as colaborações estratégicas ajudam a ampliar a rede de postos parceiros e a consolidar a presença da Baratão Combustíveis em diferentes mercados regionais.



“Cada parceria abre novas portas em mercados regionais e corporativos e nos ajuda a atingir comunidades específicas e altamente engajadas, gerando um fluxo contínuo de novos usuários para os postos parceiros”, explica.

Já os convênios com cooperativas e bancos regionais, por sua vez, reforçam a presença da marca em cidades do interior e capitais emergentes, enquanto as empresas conectam à marca aos centros urbanos e frotas corporativas.



“Com isso, queremos consolidar um modelo híbrido de expansão — digital, regional e institucional — que cresce organicamente e fortalece os postos locais dentro de um ecossistema nacional de abastecimento”, destaca.

A Baratão Combustíveis busca parceiros que complementem e fortaleçam seu ecossistema de mobilidade, consumo e benefícios. O foco está em três frentes:

Empresas e instituições com base de usuários ampla e ativa, como Serasa, BRB, OAB e Mercado Livre;

Redes locais e regionais de postos, cooperativas e distribuidoras, que ampliam a cobertura física e trazem capilaridade;

Marcas de benefícios e fidelização como VR, Vale Bonus, Pluxee e Clube Ben, que conectam a plataforma a milhões de usuários que já possuem benefícios corporativos.

Na visão de Ricardo Fiorillo, as parcerias podem tornar o ecossistema da Baratão mais inteligente, acessível e vantajoso para o consumidor. “Com a integração das carteiras VR, Vale Bonus, Pluxee e dos bancos parceiros, o motorista pode pagar diretamente no app, acumular cashback, participar de programas de pontos e ainda visualizar o mapa inteligente de postos em tempo real”, detalha.

Ele acrescenta que as conexões com instituições como Serasa e Mercado Livre também trazem novas funcionalidades, como parcelamento de débitos veiculares e ofertas personalizadas dentro dos apps parceiros.



“Além disso, os postos vinculados passam a ter acesso a sistemas de gestão de transações, relatórios de desempenho e fidelização automatizada, o que pode elevar o padrão de atendimento e criar uma experiência digital completa para o cliente final”, descreve.

Investimentos nacionais e internacionais

Em 2026 a empresa expandirá seu ecossistema em duas direções: a primeira é internacionalmente, com a entrada gradual na América Latina, começando por Paraguai, Uruguai e Argentina, em parceria com redes regionais de combustível e fintechs locais.

Além disso, pretende crescer nacionalmente, com foco em convênios com instituições de classe e prefeituras, além da ampliação de funcionalidades como o parcelamento de débitos veiculares e Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) direto pelo app.

A Baratão Combustíveis já está presente em todos os estados brasileiros e possui um crescimento contínuo de 400% ao ano, conforme dados divulgados pela própria empresa. Hoje, a empresa reúne mais de 40 instituições parceiras em um ecossistema que conecta milhões de pessoas a postos em todo o Brasil.

“Seguimos com a meta de atingir 10 milhões de usuários, 4 mil postos parceiros, 1 mil pontos de GLP e R$ 450 milhões em transações mensais, levando nossa missão de democratizar o acesso à economia no consumo diário também para a América Latina”, finaliza Fiorillo.

Para mais informações, basta acessar: https://usebaratao.com.br/