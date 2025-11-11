Brasileiro consolida atuação no setor de importação nos EUA

O movimento migratório de brasileiros para os Estados Unidos segue em expansão. O Ministério das Relações Exteriores estima que mais de 1,9 milhão de brasileiros residam atualmente no país, formando uma das maiores comunidades do continente americano. Entre os perfis observados nesse fluxo, destacam-se profissionais que redirecionaram suas trajetórias de trabalho e estudo para novos setores econômicos, como comércio internacional e logística.

Nesse contexto, encontra-se a trajetória de Paulo Socatelli, natural de Joinville (SC), que se mudou para os Estados Unidos há cerca de uma década. Antes da migração, Socatelli atuou como projetista mecânico em uma empresa de grande porte do setor metalúrgico e iniciou formação em Engenharia de Produção Mecânica, conciliando rotina de trabalho integral e estudos noturnos. A vivência no ambiente industrial, segundo ele, foi determinante para o desenvolvimento de competências relacionadas à disciplina, planejamento e execução de processos.

A mudança ocorreu inicialmente com caráter temporário, motivada pelo interesse da atual esposa em realizar intercâmbio para aprimoramento do inglês. A permanência definitiva no país decorreu de oportunidades que surgiram gradualmente, conforme novas relações sociais e profissionais foram construídas. Estudos sobre adaptação de imigrantes brasileiros, como o relatório Perfil dos Brasileiros no Exterior (Itamaraty, 2023), indicam que esse processo de permanência não planejada é recorrente e costuma estar associado a redes de apoio, inserção comunitária e percepção de novas possibilidades econômicas.

Nos primeiros anos, a adaptação envolveu desafios culturais e linguísticos, especialmente por terem vivido em Salt Lake City (Utah), região com baixa presença de imigrantes latino-americanos à época. A partir da continuidade de contatos mantidos com antigos clientes no Brasil, Socatelli passou a intermediar a compra e o envio de produtos norte-americanos ao país, prática que, com o tempo, evoluiu para a estruturação de um modelo formal de operação logística.

Esse processo resultou na criação da empresa UsCloser, sediada nos Estados Unidos, voltada à intermediação de compras internacionais e ao suporte para empreendedores que atuam na importação de produtos do mercado norte-americano. De acordo com Socatelli, “a demanda foi identificada de maneira orgânica, a partir da necessidade de consumidores que buscavam segurança, previsibilidade e orientação no processo de aquisição de mercadorias entre os dois países”.

A consolidação da atividade exigiu aprendizagem contínua sobre legislação aduaneira, tributação, cadeia logística e gerenciamento de riscos. Levantamentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (2022) indicam que a ausência de familiaridade com essas etapas é uma das principais causas de desistência ou prejuízo entre pequenos importadores iniciantes, o que reforça a importância de estruturação, planejamento e educação financeira no segmento.

Ao refletir sobre o ambiente do comércio internacional, Socatelli aponta que a expansão do setor tem sido acompanhada de disseminação de promessas irreais de retorno rápido, especialmente em redes sociais. Em sua avaliação, “não há atalhos no processo de importação; trata-se de uma atividade que exige margem calculada, gestão de estoque, controle cambial e consistência operacional”.

Entre as perspectivas futuras, o empresário menciona a intenção de ampliar projetos educativos voltados à formação de novos empreendedores no setor, conciliando essa atuação com objetivos pessoais e familiares. A trajetória, segundo ele, reforça a importância da adaptação progressiva, da constância em ambientes de incerteza e da compreensão de que a construção de negócios em contexto migratório ocorre de forma gradual.