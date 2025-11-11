Empreendedorismo: brasileiros buscam segunda fonte de renda

Nos últimos anos, a busca por uma segunda fonte de renda tem se tornado uma necessidade crescente para muitos brasileiros. A instabilidade econômica, o aumento do custo de vida e a busca por maior segurança financeira são fatores que impulsionam essa tendência. Além disso, o avanço da tecnologia e a popularização do empreendedorismo digital abriram novas oportunidades para quem deseja complementar seus ganhos.

Dados do Governo Federal apontam que no 2º quadrimestre de 2025, o número de empresas abertas no Brasil aumentou 14,1% em relação ao mesmo período de 2024. Ter uma segunda renda não é apenas uma questão financeira, mas também uma forma de garantir maior estabilidade e qualidade de vida. Para muitos brasileiros, essa alternativa representa a possibilidade de investir em sonhos, pagar dívidas ou simplesmente ter uma reserva para emergências.

Para a vice-presidente do grupo EcoPower Eficiência Energética, Náchila Oliveira, empreender é ter coragem de enfrentar as situações, escolher em que pode agregar e trabalhar com dedicação:



“A pessoa que deseja empreender deve ter consciência do que ela é boa. Em qual área ela terá facilidade e trabalhará com determinação. Agora, se ela não sabe ainda em que ela pode trabalhar, mas tem algum ideal, que ela comece e, durante o processo, ela se encontra. Mesmo que seja preciso mudar a rota”.

Um grande passo para pessoas que desejam empreender é a formalização. Mesmo quem deseja sem manter por um período na estabilidade de uma CLT, obter um CNPJ tornando-se um Microempreendedor Individual (MEI), tem crescido por ser uma possibilidade de baixo investimento e possibilidade de emissão de Nota Fiscal. O empreendedor nesse segmento viabiliza a venda para empresas de médio e grande porte, de acordo com a prestação de serviço ou produto ofertado, o que aumenta a lucratividade, já que o MEI tem a margem de R$ 81 mil/mês.

O sistema de parcerias com empresas já consolidadas no mercado também é uma forma de rentabilidade segura e, em diversos casos, baixo investimento. A popularização das redes sociais e das plataformas digitais facilitou o acesso a essas oportunidades, permitindo que qualquer pessoa possa iniciar um negócio próprio com baixo investimento inicial. No entanto, é fundamental buscar informações confiáveis e escolher empresas que ofereçam suporte e produtos de qualidade. No portal do Sebrae SP, pode-se encontrar diversos cursos de capacitação, totalmente gratuitos.

Para Náchila, esse sistema de parcerias é bom para a empresa já consolidada e bom para o empreendedor iniciante:



“O sistema de parceria é bom para os dois lados. A empresa diminui o custo do investimento e o empreendedor já tem o amparo de uma marca consolidada. Um exemplo é a EcoPower: nós já temos nichos consolidados no mercado, mas ainda não chegávamos ao empreendedor iniciante. Com o lançamento do EcoIndica, uma plataforma muito simples e dinâmica, abrimos essa possibilidade”.

A necessidade dos brasileiros de ter uma segunda renda reflete um cenário econômico desafiador, mas também uma mudança de mentalidade em relação ao trabalho e ao empreendedorismo. Com as opções certas e dedicação, é possível transformar essa necessidade em uma oportunidade de crescimento pessoal e financeiro.