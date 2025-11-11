Brasil e França unem forças contra a RAM na COP-30
O evento “Resistência aos Antimicrobianos e Saúde Única” na COP-30 reforça a cooperação Brasil–França para enfrentar a RAM, debatendo impactos climáticos, diagnóstico laboratorial e a abordagem One Health. A programação reúne especialistas em painéis e mesa-redonda sobre riscos, soluções e cooperação internacional. A bioMérieux destaca a urgência de diagnósticos rápidos para conter a ameaça global.
A resistência aos antimicrobianos (RAM), considerada uma das maiores ameaças globais à saúde pública, estará no centro do debate durante a programação “Resistência aos Antimicrobianos e Saúde Única: o compromisso Brasil-França na COP-30”, que ocorrerá na próxima quinta-feira, 13 de novembro, das 16h às 18h, no estande do Instituto Evandro Chagas (IEC), na Green Zone da COP-30, em Belém (PA).
O evento é uma coorganização do IEC, da bioMérieux, da ANRS e da Embaixada da França no Brasil, com o objetivo de fortalecer a agenda estratégica de cooperação internacional para enfrentar a RAM a partir de uma abordagem One Health / Saúde Única − que integra saúde humana, animal e ambiental.
A programação inclui abertura com autoridades brasileiras e francesas, além de palestras e uma mesa-redonda com especialistas nacionais e internacionais.
Abertura: 13/11, das 16h às 16h25
- Ethel Maciel – Enviada Especial para Saúde COP-30 Brasil, professora Titular da Universidade Federal do Espírito Santo e doutora em Epidemiologia;
- Livia Caricio Martins – Diretora IEC/SVSA/MS;
- Leo Teixeira – Vice-presidente e General Manager bioMérieux Brasil;
- Sophie Jacquel – Conselheira Científica, Embaixada da França no Brasil;
- Erica Telford – International Technical Expert, ANRS MIE / Expertise France.
Painel 1 – Resistência aos antimicrobianos e saúde global
Das 16h25 às 16h45
- Ethel Maciel – Enviada Especial para Saúde COP-30 Brasil, professora Titular da Universidade Federal do Espírito Santo e doutora em Epidemiologia;
- Cintya de Oliveira – Pesquisadora IEC/SVSA/MS.
Painel 2 – Resistência aos antimicrobianos na Amazônia: uma perspectiva One Health
Das 16h45 às 17h05
- Lourival Marsola – CCIH CHU-UFPA HJBB.
Painel 3 – Conectando Saúde Única e Saúde Humana: o futuro do diagnóstico e da assistência
Das 17h05 às 17h25
- Ethel Maciel – COP-30;
- Cintya de Oliveira – IEC;
- Lourival Marsola – CHU-UFPA HJBB;
- Sophie Jacquel – Embaixada da França no Brasil.
Mesa-redonda – Parcerias globais contra a RAM: ciência, política e cooperação por um futuro sustentável
Das 17h25 às 17h55
- Convidados das instituições coorganizadoras.
- Moderação: Ruan Fernandes, Medical Advisor Manager na bioMérieux.
Além de discutir o papel do diagnóstico laboratorial na prevenção da RAM e na tomada de decisões clínicas e epidemiológicas, o evento destacará os riscos agravados pela crise climática, que acelera a disseminação de microrganismos resistentes e compromete a eficácia de medicamentos essenciais.
“A COP-30 é um momento histórico para reforçar que clima e saúde são agendas inseparáveis. A resistência antimicrobiana cresce silenciosamente e já provoca milhões de mortes por ano no mundo. Diagnosticar com rapidez e precisão é salvar vidas e preservar a eficácia dos antibióticos para o futuro”, afirma Leo Teixeira, da bioMérieux Brasil.
A programação será transmitida no YouTube do Instituto Evandro Chagas: https://www.youtube.com/@InstitutoEvandroChagas
Líder mundial na área de diagnóstico in vitro desde 1963, a bioMérieux está presente em 45 países e atende mais de 160 países com o apoio de uma ampla rede de distribuidores. Em 2024, o faturamento atingiu € 4 bilhões, com mais de 93% das vendas realizadas fora da França.
A bioMérieux fornece soluções de diagnóstico (sistemas, reagentes, software e serviços) que determinam a origem de doenças e contaminações para melhorar a saúde dos pacientes e garantir a segurança do consumidor. Seus produtos são utilizados principalmente no diagnóstico de doenças infecciosas. Também são utilizados na detecção de microrganismos em produtos agroalimentares, farmacêuticos e cosméticos.
Serviço:
Resistência aos Antimicrobianos e Saúde Única: o compromisso Brasil-França na COP-30
Data: 13 de novembro de 2025.
Horário: das 16h às 18h.
Estande IEC – Green Zone, COP-30 – Belém (PA).
Transmissão ao vivo: @InstitutoEvandroChagas no YouTube.
Website: http://www.biomerieux.com.br