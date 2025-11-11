The LYCRA Company anuncia inauguração de sua maior fábrica de produção de spandex do mundo, na China

The LYCRA Company, líder mundial em soluções inovadoras e sustentáveis ??em fibras para os setores de vestuário e cuidados pessoais, anunciou hoje a inauguração oficial de sua maior planta de produção de spandex (elastano): a fábrica de fibras LYCRA® (Yinchuan) na província de Ningxia, China. Este marco destaca o investimento contínuo da empresa no mercado chinês e ressalta seu firme compromisso com o desenvolvimento de redes de fornecimento e distribuição localizadas, enquanto impulsiona melhorias na fabricação inteligente.

Com um investimento total superior a 800 milhões de RMB, a fábrica de Yinchuan vem sendo desenvolvida em parceria com a The LYCRA Company e o Yinchuan Financial Capital Investment Group. Em sua fase inicial, a planta irá acrescentar 30.000 toneladas de capacidade de produção de elastano, gerando uma produção anual de mais de 1 bilhão de RMB e criando cerca de 500 empregos. A previsão é de que a capacidade seja expandida a 120.000 toneladas anuais, atendendoàcrescente demanda por spandex de alta qualidade na China e na região da Ásia-Pacífico, além de oferecer soluções de cadeia de fornecimento mais rápidas e flexíveis.

Como segunda unidade de produção da The LYCRA Company na China, a fábrica de Yinchuan reúne as equipes de gestão especializada da empresa e as capacidades internacionais de P&D para estabelecer um ecossistema de produção altamente automatizado e inteligente. A produção na fábrica de Yinchuan estará alinhadaàestrutura de sustentabilidade da empresa, ao impulsionar a economia de energia, reduzir as emissões e otimizar os processos de fabricação, garantindo que o crescimento dos negócios e a responsabilidade ambiental se mantenham intrinsicamente vinculados.

"A China tem uma importância estratégica, representando mais de 50% do mercado mundial de produção de vestuário, e esta parceria nos possibilita otimizar nossa gama de produtos de modo mais amplo, enquanto atende ao aumento da demanda por spandex de alta qualidade", disse Gary Smith, Diretor Executivo da The LYCRA Company. "Gostaria de expressar minha gratidão às autoridades locais e a todos os nossos parceiros pelo apoio e compromisso."

The LYCRA Company inova e produz soluções de fibra e tecnologia para as indústrias de vestuário e cuidados pessoais, sendo proprietária das principais marcas de consumo: LYCRA® , LYCRA HyFit® , LYCRA® T400® , COOLMAX® , THERMOLITE® , ELASPAN® , SUPPLEX® e TACTEL® . Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, a The LYCRA Company é reconhecida a nível mundial por seus produtos sustentáveis, experiência técnica e suporte de marketing. A The LYCRA Company visa em agregar valor aos produtos de seus clientes, ao desenvolver inovações exclusivas projetadas para satisfazer suas necessidades de conforto e desempenho duradouro. Para mais informações, acesse thelycracompany.com.

LYCRA® é uma marca comercial da The LYCRA Company.

