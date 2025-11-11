Svante e Södra lançam projeto piloto de captação de carbono na UE para promover uso de CO? biogênico

Svante Technologies Inc. ("Svante"), líder mundial em soluções de captução e remoção de carbono com base em sorventes sólidos, sente orgulho de compartilhar que a Södra, a maior associação de proprietários florestais da Suécia, anunciou que irá testar a tecnologia de captução de carbono da Svante no complexo industrial de Värö no início de 2026 e avaliar as oportunidades para captação em larga escala no futuro.

Este projeto piloto marca a primeira implementação da Svante no setor florestal da UE e representa um passo significativo para expandir a captação de carbono biogênico na produção de celulose e papel. O projeto piloto irá avaliar o desempenho dos filtros de sorvente sólido patenteados da Svante para captar emissões de CO? biogênico das operações de celulose da Södra, visando viabilizar novas cadeias de valor circulares e apoiar as metas climáticas da Suécia.

Um passo estratégico rumoàbioeconomia circular

A produção de celulose da Södra gera CO? biogênico, uma fonte de carbono renovável com aplicações potenciais em alimentos, purificação de água, fabricação de produtos químicos e combustíveis sintéticos. Ao captar e refinar este CO?, o projeto piloto busca gerar novas fontes de receita e ampliar o valor das matérias-primas florestais sem aumentar a exploração madeireira.

"A captação de carbono não se resume mais apenasàredução de emissões; trata-se de eficiência de recursos e inovação com impacto climático positivo", afirmou Mark Claessen, Presidente da Unidade de Negócios da Svante, Svante Solutions & Digital Services. "Em conjunto com a Södra, temos o potencial de captar e remover mais de um milhão de toneladas de CO? biogênico ao ano. Estamos animados em trabalhar neste projeto para demonstrar como nossa tecnologia de captação sustentável de alto desempenho pode ajudar a descarbonizar as operações industriais em escala comercial."

Implantação de tecnologia e testes em toda a cadeia de valor

A instalação de testes será instalada no complexo da Södra em Värö e operada em cooperação com o instituto de pesquisa sueco RISE, que dará suporte aos testes de liquefação do CO? captado. Isto irá permitir que a equipe do projeto avalie toda a cadeia de valor (da captaçãoàcompressão e liquefação), e analise a viabilidade de ampliação para armazenamento permanente ou uso posterior.

"“Ao executarmos testes com a tecnologia da Svante em nosso próprio ambiente, desenvolvemos conhecimento especializado sob medida para nossas operações", disse Jenny Gotthardsson, Diretora Geral da Södra Cell Värö. "Este é um importante passo para intensificar nossa competitividade e rentabilidade de nossas propriedades florestais."

Apoio da UE e impacto climático

O projeto é parcialmente financiado pelo Industriklivet, parte do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (RRF) da UE, no âmbito do programa Next Generation EU. Está alinhado com a estratégia climática nacional da Suécia e com o compromisso a longo prazo da Södra com a silvicultura sustentável e a inovação.

Este projeto piloto reforça a missão da Svante de comercializar tecnologias limpas de fabricação canadense a nível mundial e acelerar a implementação de soluções de captação de carbono em vários setores e países.

Sobre a Svante

A Svante é uma empresa líder em soluções de captação e remoção de carbono, orientada por propósito. A empresa fabrica filtros nanoestruturados e máquinas modulares de contato rotativo que captam e removem CO? de modo ambientalmente responsável, proveniente de emissões industriais e da atmosfera. A Svante está na lista Global Cleantech 100 de 2025 e na lista das Principais Empresas de Tecnologia Ecológica de 2025 da TIME & Statista. Para mais informações, acesse www.svanteinc.com.

