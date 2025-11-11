TOURISE e a Oxford Economics apresentam um relatório que delineia a trajetória do turismo rumo à resiliência e à estabilidade em meio à volatilidade global

A TOURISE, em parceria com a Oxford Economics, divulgou um novo relatório intitulado “Growth Amid Uncertainty: Opportunities and Risks on the Road to 2 Billion Global Travellers” (Crescimento em Tempos de Incerteza: Oportunidades e Perigos no Caminho para 2 Bilhões de Viajantes Globais), apresentado durante a primeira Cúpula da TOURISE. A publicação destaca as principais oportunidades e riscos que o setor deve enfrentar nos próximos anos, além de oferecer uma estrutura para orientar os formuladores de políticas, os líderes de destinos e as partes interessadas do setor no fortalecimento da capacidade da indústria do turismo em enfrentar turbulências globais e promover a sustentabilidade e a resiliência a longo prazo.

O relatório destaca o valor da resiliência como um princípio essencial para o desenvolvimento do turismo em uma era caracterizada por mudanças geopolíticas e desafios relacionados às mudanças climáticas e expectativas em constante evolução dos viajantes.

“O turismo sempre se destacou como uma força de conexão e oportunidade, porém sua verdadeira força reside em sua capacidade de evoluir e permanecer resiliente. Este documento oferece diretrizes claras sobre como o setor de turismo global pode enfrentar os próximos anos, orientando-nos rumo a um futuro de crescimento sustentável e prosperidade compartilhada”, conforme afirmou Sua Excelência Ahmed Al-Khateeb, Ministro do Turismo e Presidente da TOURISE.

“Isso evidencia como o planejamento fundamentado em dados e políticas com foco no futuro podem ajudar os destinos a gerenciar o crescimento de maneira responsável, resistir a choques e continuar criando empregos e oportunidades. Conforme nos aproximamos da marca de dois bilhões de turistas até 2030, nossa atenção deve ser direcionada para a construção de um ecossistema turístico que seja resiliente, inclusivo e preparado para enfrentar os desafios e as possibilidades de um mundo em constante mudança.”

Fundamentado em dados abrangentes e na modelagem econômica, o relatório identifica as principais tendências que devem influenciar o futuro das viagens e do turismo. O documento destaca como é cada vez mais importante tomar decisões com base em evidências e estruturas políticas adaptáveis para garantir que os destinos turísticos permaneçam competitivos e inclusivos.

“A resiliência no setor turístico começa com clareza, que por sua vez provém de dados tangíveis”, declarou Adam Sacks, CEO da Tourism Economics, uma subsidiária da Oxford Economics. “Este documento apresenta um roteiro fundamentado em dados para gerir a incerteza, possibilitando que os destinos tomem decisões informadas e invistam com segurança.”

Entre as suas conclusões, o relatório prevê um crescimento expressivo nas chegadas internacionais, que devem aumentar de 1,5 bilhão atualmente para 2 bilhões até 2030. Isso é parcialmente impulsionado pela mudança nas preferências dos viajantes, com uma ênfase acentuada no valor da experiência em detrimento do custo. Cada vez mais, os turistas buscam experiências imersivas e culturalmente autênticas, resultando em estadias mais longas e maiores gastos por viagem.

Para atender a essa demanda, os destinos que incluem proativamente estratégias como a adoção de regimes de visto abertos, políticas centradas no viajante e infraestrutura voltada para o futuro estão projetados para estar melhor posicionados para capturar um aumento previsto de 40% na demanda global por viagens até 2030.

Esta iniciativa conjunta demonstra o compromisso contínuo da TOURISE em fomentar um setor turístico resiliente, baseado em dados e preparado para lidar com os desafios de um mundo em rápida transformação.

