GGPoker lança 'Online Poker Millionaires' - Uma nova série documental que apresenta o mundo do poker online de altas apostas do GGPoker

GGPoker, a maior sala de poker do mundo, sente o prazer de anunciar o lançamento do 'Online Poker Millionaires', uma nova série documental que leva os espectadores para dentro do mundo do poker online de altas apostas. O trailer da série será lançado no canal oficial do GGPoker no YouTube na segunda-feira, 10 de novembro, com o primeiro episódio, apresentando Alex Theologis, disponível na quarta-feira, 12 de novembro.

GGPoker Online Poker Millionaires Documentary Series

Descrição da série

O documentário 'Online Poker Millionaires', produzido em parceria com a POKERfilms, revela como os jogadores mais dedicados transformam um laptop, ambição e disciplina em sucesso financeiro real. O poker online não é apenas um jogo - para alguns, pode ser um caminho para o sucesso financeiro, onde dinheiro de verdade e carreiras reais têm origem no GGPoker.

Cada episódio acompanha um jogador de poker de alto nível diferente, revelando a mentalidade, as rotinas e a motivação necessárias para competir por prêmios que podem mudar a vida, tudo isto por trás das telas. O episódio de estreia apresenta Alex Theologis - campeão do GGMillion$ e da WSOP, com mais de US$ 9 milhões ganhos em torneios do GGPoker - oferecendo um olhar sem filtros sobre a dedicação, a preparação e a paixão que definem um dos profissionais mais respeitados do poker online.

Programação da semana de lançamento

Segunda-feira, 10 de novembro, às 17h UTC | 12h EST : Lançamento do trailer oficial no canal do GGPoker no YouTube: YouTube.com/@GGPoker

: Lançamento do trailer oficial no canal do GGPoker no YouTube: YouTube.com/@GGPoker Terça-feira, 11 de novembro : Transmissão ao vivo do GGMillion$ - Alex Theologis se une a Jeff Gross como comentarista convidado às 18h15 UTC

: Transmissão ao vivo do GGMillion$ - Alex Theologis se une a Jeff Gross como comentarista convidado às 18h15 UTC Quarta-feira, 12 de novembro, às 17h UTC | 12h EST : 'Online Poker Millionaires', episódio 1, estreia exclusiva do canal do GGPoker no YouTube

: 'Online Poker Millionaires', episódio 1, estreia exclusiva do canal do GGPoker no YouTube Quinta-feira, 13 de novembro: Sessão de perguntas e respostas no Reddit com Alex Theologis em r/poker, discutindo a produção do episódio e sua jornada no pôquer online.

"O poker online me permitiu construir uma vida que jamais imaginei ser possível quando comecei", disse Alex Theologis, jogador profissional de poker online. "Às vezes é difícil, mas não trocaria este trabalho por nada. Só quero que as pessoas que assistem ao 'Online Poker Millionaires' tenham uma visão real e honesta do que significa ser um jogador profissional."

Mike Bailey, Diretor do Online Poker Millionaires, acrescentou: "Quando a GGPoker me procurou para criar o 'Online Poker Millionaires', me senti motivado; queria mostrar aos espectadores as pessoas reais que vivem vidas reais por trás dos monitores. Estes profissionais de altas apostas podem não gostar dos holofotes, mas achei importante destacar o talento e a dedicação que existem nos bastidores todos os dias."

Para não perder nenhum momento do próximo episódio do 'Online Poker Millionaires', inscreva-se no canal oficial do GGPoker no YouTube em GGPoker.TV.

Sobre o GGPoker

O GGPoker é a maior sala de poker do mundo, com uma base mundial de jogadores. Oferece uma gama de jogos e recursos inovadores, como o poker patenteado Rush & Cash, All-In or Fold, Flip & Go, Spin & Gold, Mystery Battle Royale, GGCare e GGCheers, plataforma de apostas integrada, mensagens de vídeo SnapCam, PokerCraft e Smart HUD, todos criados para melhorar as experiências de jogo e tornar o poker mais divertido do que nunca.

Em 2020, o GGPoker foi sede do evento principal do WSOP Online, quebrando recordes mundiais, e em 2022 se tornou a maior sala de poker online do mundo. Como parceiro exclusivo da World Series of Poker®, milhares de jogadores do GGPoker conquistam anualmente vagas para o Evento Principal de US$ 10 mil da WSOP em Las Vegas e para o Evento Principal de US$ 25 mil da WSOP Paradise nas Bahamas - os maiores torneios ao vivo do poker mundial. O GGPoker foi eleito Operador de Poker do Ano no EGR Operator Awards em 2024 e 2025.

Saiba mais sobre o GGPoker em GGPoker.com e no Facebook, X e Reddit.

Sobre o Diretor

'Online Poker Millionaires' é dirigido e editado por Mike Bailey, a mente criativa por trás da POKERfilms. Cineasta apaixonado por poker, com reputação por trazer narrativa cinematográfica e profundidade emocional ao jogo, Bailey passou anos documentando as vidas, triunfos e a intensidade de jogadores profissionais. Sua abordagem singular capta tanto a rotina árdua como a glória do poker moderno, dandoà'Online Poker Millionaires' um tom cru, porém inspirador, que reflete o mundo real das altas apostas.

Contatos para mídia:

Paul Burke, press@ggnetwork.com