Venture Global anuncia contrato de compra e venda a longo prazo com Naturgy da Espanha

Hoje, a Venture Global, Inc. (NYSE:VG) e a Naturgy anunciaram a assinatura de um novo contrato de compra e venda (SPA) a longo prazo para adquirir 1 milhão de toneladas por ano (MTPA) de gás natural liquefeito (GNL) da Venture Global por vinte anos, a partir de 2030. É o primeiro contrato a longo prazo da Espanha para GNL dos EUA desde o primeiro contrato da Venture Global em 2018. Até o momento, a Venture Global forneceuàEspanha 35 carregamentos a partir de suas instalações em Calcasieu Pass e Plaquemines.

"A Venture Global tem a honra de expandir nossa parceria de longa data com a Espanha através deste novo contrato com a Naturgy, uma empresa líder mundial em GNL", disse Mike Sabel, Diretor Executivo da Venture Global. "Este contrato terá um impacto positivo na balança comercial dos EUA com a Espanha e irá intensificar a segurança energética em toda a região. Nossa velocidade e capacidade de execução incomparáveis ??fizeram da Venture Global uma fornecedora confiável para o mercado internacional. A assinatura deste contrato, junto com o enorme impulso comercial que atingimos nos últimos seis meses, reflete a contínua confiança dos clientes em nossa empresa e a sólida demanda mundial por GNL. A Venture Global se mantém comprometida em atender a esta demanda com um fornecimento flexível, rápido, acessível e confiável a longo prazo."

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma empresa dos EUA que produz e exporta gás natural liquefeito (GNL) de baixo custo, com mais de 100 milhões de toneladas por ano (MTPA) de capacidade em produção, construção ou desenvolvimento. A Venture Global iniciou a produção de GNL em sua primeira instalação em 2022 e agora é uma das maiores exportadoras de GNL dos EUA. A empresa dispõe de um modelo de negócios verticalmente integrado, com ativos em toda a cadeia de fornecimento de GNL, incluindo produção, transporte, navegação e regaseificação. Seus três primeiros projetos, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG, estão localizados na Louisiana, às margens do Golfo do México. A Venture Global desenvolve projetos de captação e eliminação de carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas. Pretendemos que tais declarações prospectivas sejam abrangidas pelas disposições de porto seguro para declarações prospectivas contidas na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, em sua versão modificada (a “Lei de Valores Mobiliários”), e na Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, em sua versão modificada (a “Lei de Bolsa de Valores”). Todas as declarações, exceto as declarações de fatos históricos, incluídas neste documento são "declarações prospectivas". Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas por terminologia como "pode", "poderia", "irá", "deveria", "espera", "planeja", "projeta", "pretende", "antecipa", "acredita", "estima", "prevê", "potencial", "busca", "visa", "continua", o negativo de tais termos ou outra terminologia comparável.

Estas declarações prospectivas, sujeitas a riscos, incertezas e suposições a nosso respeito, podem incluir declarações sobre nosso desempenho futuro, nossos contratos, nossas estratégias de crescimento previstas e tendências que impactam nossos negócios. Estas declarações são apenas previsões com base em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Existem fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou conquistas sejam materialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou conquistas expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Estes fatores incluem nossa necessidade de capital adicional significativo para executar e concluir projetos futuros e ativos relacionados, bem como nossa potencial incapacidade de obter tal financiamento em termos aceitáveis, ou mesmo de obtê-lo; nossa potencial incapacidade de estimar com precisão os custos de nossos projetos e o risco de que a construção e operação de gasodutos e conexões de gasodutos para nossos projetos sofram sobrecustos e atrasos referentesàobtenção de aprovações regulatórias, riscos de desenvolvimento, custos de mão de obra, indisponibilidade de trabalhadores qualificados, riscos operacionais e outros riscos; a incerteza quanto ao futuro da dinâmica do comércio mundial, contratos comerciais internacionais e a posição dos EUA sobre o comércio mundial, incluindo os efeitos das tarifas; nossa dependência de nossos contratados de EPC (engenharia, compras e construção) e outros para concluir com sucesso nossos projetos, incluindo a potencial incapacidade de nossos contratados de cumprirem suas obrigações contratuais; diversos fatores econômicos e políticos, incluindo a oposição de grupos ambientalistas ou outros grupos de interesse público, ou a falta de apoio do governo local e da comunidade necessária para nossos projetos, o que poderia afetar negativamente o status de licenciamento, o cronograma ou o desenvolvimento, a construção e a operação geral associados a nossos projetos; e riscos referentes a outros fatores discutidos no "Item 1A - Fatores de Risco" de nosso relatório anual no Formulário 10-K para o ano concluído em 31 de dezembro de 2024, conforme apresentadoàComissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC") e quaisquer relatórios subsequentes apresentadosàmesma.

Quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento se referem apenasàdata deste comunicadoàimprensa e estão baseadas em suposições que consideramos razoáveis ??nesta data. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar estas declarações para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes, exceto conforme exigido por lei.

