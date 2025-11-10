Contabilidade impulsiona gestão na construção civil

A contabilidade especializada ganhou espaço na construção civil brasileira, setor de custos elevados, prazos longos e grande complexidade regulatória. O que está em jogo: controles mais rigorosos e planejamento financeiro integrado em empresas com múltiplas obras e contratos. Como se materializa: integração entre conformidade fiscal, gestão de custos e previsões de caixa; por quê: para elevar eficiência administrativa e responder com agilidade às variações do mercado.

Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) da construção cresceu 4,3% em 2024 e somou cerca de R$ 359,5 bilhões, reforçando a relevância do setor e a necessidade de gestão financeira sólida.

Entre as obrigações específicas, destaca-se o Regime Especial de Tributação para incorporações imobiliárias. Segundo a Receita Federal, como regra, o RET unifica IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins e aplica 4% sobre as receitas mensais recebidas, exigindo enquadramento correto e cumprimento de prazos para evitar penalidades que afetem margens.

De acordo com Adriana Matos, COO da Person Consultoria, a contabilidade do setor deixou de ser apenas registradora e passou a atuar de forma estratégica. “O domínio das regras fiscais da construção civil preserva margens e competitividade. Quando associada à gestão de custos e a projeções financeiras, a contabilidade se torna um diferencial competitivo”, afirma.

O controle de custos é uma das etapas mais sensíveis. A separação entre despesas diretas e indiretas, aliada a monitoramento contínuo por obra, permite identificar variações, renegociar com fornecedores, gerir aditivos contratuais e manter o orçamento alinhado ao planejado.

A gestão do fluxo de caixa também é central. Com previsões financeiras, torna-se possível planejar compras, contratar equipes e evitar interrupções por falta de recursos. Em operações multirregionais ou com modelos contratuais distintos, a consolidação das informações por canteiro fortalece o controle de resultados e dá agilidade à tomada de decisão.

“Em um cenário de variação de preços, pressão por prazos e exigências regulatórias em constante mudança, a contabilidade especializada para construção civil oferece previsibilidade e controle. Ao unir conformidade fiscal, gestão de custos e visão estratégica, ela se torna um diferencial para a sustentabilidade e o crescimento no setor”, conclui Adriana Matos.

Sobre a Person Consultoria

Criada em 1999, a Person Consultoria é uma contabilidade digital e consultiva, que oferece soluções personalizadas aos seus clientes. A empresa utiliza amplamente a tecnologia para automatizar e aprimorar seus processos contábeis. Além disso, possui certificações como: PQEC, PQEC Gestão Intensivo, ISO 9001 e CSI, que validam sua adesão a padrões de gestão de qualidade e segurança da informação.