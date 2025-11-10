Ookla apresenta Speedtest Pulse™, redefinindo a validação e a solução de problemas de rede

Ookla®, líder mundial em inteligência de conectividade, apresentou hoje o Speedtest Pulse™, um novo dispositivo de diagnóstico de rede projetado para fornecer validação e solução de problemas definitivas, baseadas em smartphones, para provedores de serviços de Internet (ISPs) e empresas. Ao aproveitar o poder do Speedtest®, um padrão ouro reconhecido a nível mundial para medir a conectividade, o Speedtest Pulse preenche uma lacuna crucial em conjuntos de ferramentas de técnicos, ao oferecer uma solução poderosa e escalável, fácil de usar e que proporciona informações claras e práticas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251110169344/pt/

Speedtest Pulse™ is a dual-mode network diagnostic tool offering one-tap, smartphone-based validation and troubleshooting, and autonomous testing of network performance and user experience.

O lançamento ocorre em um momento vital para o setor. O Wi-Fi deixou de ser uma commodity e se tornou infraestrutura fundamental para residências e empresas modernas. Ele serve como o principal modo pelo qual os clientes avaliam seu serviço de Internet, e é a espinha dorsal da produtividade corporativa. Com a explosão de dispositivos conectados e o surgimento de redes complexas com base exclusiva em Wi-Fi, garantir uma experiência consistente e de alta qualidade se converteu um grande desafio operacional, sobretudo para grandes empresas que administram centenas de filiais. Para os provedores de Internet, verificar o desempenho da rede no momento da instalação e solucionar problemas com rapidez é crucial para melhorar a satisfação do cliente e reduzir os custos de suporte.

"Embora os provedores de serviços venham oferecendo velocidades impressionantes para residências, a qualidade da experiência do cliente é limitada pelo desempenho do Wi-Fi doméstico", disse Stephen Bye, Presidente e Diretor Executivo da Ookla, uma divisão da Ziff Davis. "Os técnicos têm sido forçados a escolher entre aplicativos excessivamente simples e sistemas especializados com custos proibitivos. O Speedtest Pulse é a solução que o setor estava esperando. Colocamos a mesma experiência avançada, na qual 90% das empresas da Fortune 500 confiam, diretamente nas mãos de cada técnico, ao oferecer a eles uma poderosa ferramenta para validar a qualidade do Wi-Fi doméstico, resolver problemas na hora e melhorar a experiência do cliente."

O Speedtest Pulse simplifica diagnósticos complexos de rede com dois modos principais: Pulso Ativo e Pulso Contínuo. O Pulso Ativo permite que os técnicos validem instantaneamente novas instalações ou identifiquem a origem de um problema de rede com um único teste orientado, seja o problema o serviço de Internet de entrada, o Wi-Fi local ou um dispositivo específico de cliente. A seguir, traduz estes dados complexos em visibilidade prática e recomendações de melhoria. Este processo resulta em um relatório definitivo de desempenho da instalação de rede, que atendeàdemanda do cliente por comprovação de conectividade em toda a residência. Ele também acelera a solução de problemas futuros, ao proporcionar às equipes de suporte uma base de referência confiável para se comparar.

O Pulso Contínuo, com lançamento previsto para 2026, é uma ferramenta de teste "deixada para trás". Este modo irá coletar dados de desempenho para estabelecer linhas de base, identificar problemas intermitentes e detectar degradação de desempenho, muitas vezes antes mesmo que os usuários percebam que há um problema. Ele foi projetado para quebrar o ciclo de problemas difíceis de reproduzir e visitas repetidas de técnicos, um notório desperdício de recursos e baixa satisfação do cliente.

"Os técnicos nos dizem com frequência que suas ferramentas geravam um enorme fluxo de dados brutos, sem nenhuma recomendação para identificar e solucionar problemas de rede", disse Anssi Tauriainen, Vice-Presidente Sênior de Engenharia da Ookla. "Criamos o Speedtest Pulse para ser o especialista em seus bolsos, que traduzem dados complexos de RF e métricas de capacidade de processamento em recomendações práticas, os quais irão capacitar cada técnico a solucionar o problema certo da forma correta logo na primeira tentativa."

Ao aproveitar a incomparável rede mundial do Speedtest, com mais de 15.000 servidores, o Speedtest Pulse garante que cada teste forneça uma medição precisa e veraz do desempenho da última milha, independentemente da localização. Os dados do Speedtest Pulse estão integrados automaticamente no Speedtest Insights™ para painéis de desempenho centralizados, e podem ser implementados com rapidez em sistemas de gestão de desempenho existentes.

Para mais informações sobre o Speedtest Pulse™, acesse: https://www.ookla.com/speedtest-pulse/.

Sobre a Ookla ®

A Ookla, líder mundial em inteligência de conectividade, reúne a experiência confiável de Speedtest®, Downdetector®, Ekahau® e RootMetrics® para fornecer insights incomparáveis sobre redes e conectividade. Ao combinar dados de várias fontes com experiência líder do setor, transformamos métricas de desempenho de rede em insights estratégicos e acionáveis.

Nossas soluções capacitam provedores de serviços, empresas e governos com os dados e insights críticos necessários para otimizar redes, melhorar experiências digitais e ajudar a diminuir a exclusão digital. Ao mesmo tempo, ampliamos as experiências do mundo real de pessoas e empresas que dependem da conectividade para trabalhar, aprender e se comunicar. Desde a medição e análise da conectividade até o impulsoàinovação no setor, a Ookla ajuda o mundo a permanecer conectado.

A Ookla é uma divisão da Ziff Davis (NASDAQ: ZD), uma empresa de mídia digital e internet com foco vertical, cujo portfólio inclui marcas líderes em tecnologia, entretenimento, compras, saúde, segurança cibernética e martech.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251110169344/pt/

Michelle Badrian

Gerente Sênior de Comunicações

Ookla

+1 (206) 739-0794

press@ookla.com