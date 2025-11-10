Tattoo Week chega à 13ª edição com atrações musicais e pluralidade sonora

Nos dias 14, 15 e 16 de novembro, o Expo Center Norte, em São Paulo, será palco da 13ª edição da Tattoo Week. Com uma área de 22 mil metros quadrados, o encontro reunirá 584 estandes, 40 ilhas e mais de 3.500 expositores, incluindo cerca de 5 mil tatuadores e body piercers do Brasil e do exterior. A entrada será gratuita na sexta-feira (14), mediante a doação de 2 quilos de alimento não perecível (exceto sal e açúcar). As arrecadações serão destinadas à Casa de David, entidade que atende pessoas com deficiência intelectual, física e com Transtorno de Espectro Autista (TEA), uma ação que reforça o compromisso social do evento.

Além de ser um ponto de encontro para profissionais e admiradores da arte na pele, a Tattoo Week reforça seu papel como um espaço de intercâmbio cultural, reunindo o maior número de tatuadores internacionais já presentes em uma edição. Este ano, o evento contará com artistas vindos da Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai, Londres, China, Estados Unidos, Polônia, Uruguai, Peru, Portugal e México, ampliando as trocas criativas e o diálogo global sobre a tatuagem contemporânea.

Entre os artistas internacionais confirmados estão Steve Butcher, Yomico Moreno, Pablo Frias e Eze Nunes, acompanhados por nomes da cena brasileira, como Chico Morbene, Fabricio Galdino, Ubiratan Amorim, Rodrigo Catuaba, Cynthia Tattoo e Débora Morrigan.

Música e entretenimento

A programação musical pretende reunir públicos de diferentes estilos. Na sexta-feira (14), Mato Seco abre o evento com o reggae nacional, às 19h. No sábado (15), o rock e o emocore tomam conta do palco com os shows de Day Limns, cantora em ascensão que mistura pop e indie, às 17h, Gloria, às 18h30, e Fresno, às 20h30. Já o domingo (16) será dominado pelo rap, funk e trap, com apresentações de Budah, às 17h, MC Hariel, às 18h30, e Filipe Ret, às 20h30.

O público contará ainda com transporte gratuito entre a Estação Tietê do metrô e o Expo Center Norte, com vans disponíveis de ida e volta durante os três dias de evento.

Acessibilidade e inclusão

A Tattoo Week SP também reforça seu compromisso com a acessibilidade e inclusão. O Expo Center Norte inaugura um espaço sensorial dedicado a pessoas com TEA, que funcionará das 12h às 18h, com entrada gratuita e acompanhamento especializado. Além disso, intérpretes de Libras estarão presentes durante todo o evento, garantindo que pessoas surdas possam acompanhar palestras, apresentações e interações com expositores.

Sobre essa pele – 2ª Temporada

Um dos episódios da segunda temporada da série Sobre essa pele, exibida pelo Discovery Home & Health e produzida pela Produtora Viralata para a Warner Bros. Discovery será registrado durante a Tattoo Week. A produção documental apresenta a transformação de cicatrizes em arte, resgatando a autoestima e a esperança de mulheres, e acompanha a rotina da brasileira Raquel Gauthier e da russa Margarita Sultanova, tatuadoras especializadas em cobrir marcas causadas por acidentes, violência, cirurgias e condições congênitas.

Parceiras na vida e nos negócios, as artistas oferecem uma nova perspectiva a suas clientes, por meio de tatuagens que simbolizam renascimento e superação. Durante a Tattoo Week, as duas realizarão uma palestra com o tema “Autoestima & Tatuagem” no primeiro dia do evento, à tarde, que fará parte da nova temporada da série, com registros exclusivos das artistas em sua participação, interação com o público e depoimentos sobre o poder transformador da tatuagem.

Para Esther Gawendo, CEO da Tattoo Week, a essência do evento vai muito além da arte na pele. “A Tattoo Week é muito mais do que um encontro entre artistas e admiradores da tatuagem. É um espaço de celebração da arte, da diversidade e da inclusão. A cada edição, buscamos fortalecer o lado humano do evento, levando a tatuagem além da estética e transformando vidas por meio de ações sociais”.

Com uma programação que une arte, música e solidariedade, a 13ª edição da Tattoo Week oferece três dias intensos de expressão, criatividade e experiências no coração de São Paulo.

Onde acontece

Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333, Pavilhão Branco, Vila Guilherme

São Paulo, SP

Datas: 14, 15 e 16 de novembro

Horário: 12h às 22h

Serviço

O ingresso será gratuito apenas na sexta-feira (14), doando 2 quilos de alimento não perecível na entrada. Para o sábado (15) e o domingo (16), o ingresso poderá ser adquirido de forma online, por meio do link de compra ou diretamente na bilheteria do evento, por preços que variam de R$ 30 (ingresso social com doação de 1 quilo de alimento não perecível) a R$ 500 (Super Fan).

Crianças de até 12 anos não pagam ingresso.