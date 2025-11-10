Skechers dá as boas-vindas à atriz e empresária, Sofía Vergara como a mais nova embaixadora da marca

A Skechers sente orgulho de anunciar sua mais nova embaixadora da marca: a atriz, empresária e ícone da moda mundialmente aclamada, Sofia Vergara. Conhecida por seu estilo único e presença carismática dentro e fora das telas, Vergara se uneàfamília Skechers para ajudar a moldar o futuro do calçado que une moda e conforto.

A atriz e empresária Sofía Vergara se uneàSkechers como a mais nova embaixadora da marca, trazendo seu estilo e confiança único para o mundo do calçado que une moda e conforto.

Ao longo de sua carreira, ela recebeu cinco indicações ao Emmy e cinco ao Globo de Ouro, a mais recente por Griselda, e em 2025 fez história como a primeira latina indicada ao Emmy de Melhor Atriz em uma Minissérie ou Série Antológica.

"Não faço nada em que não acredite, e acredito muito na Skechers", disse Sofía Vergara. "Uso Skechers há mais de um ano e eles mudaram totalmente minha visão sobre tênis. Eles não são apenas confortáveis; são elegantes, cheios de estilo e fáceis de combinar com tudo no meu guarda-roupa. Foi isso que tornou esta parceria tão natural."

A Skechers chamou a atenção de Vergara pela primeira vez não em conversas de negócios, mas em um shopping. Depois de uma cirurgia no joelho que a deixou em busca de sapatos confortáveis ??e com estilo, ela descobriu a Skechers por conta própria, comprando vários pares antes de saber que sua equipe já estava em negociações com a marca.

Agora, como o mais novo rosto da Skechers, Vergara irá aparecer em uma nova campanha mundial que celebra estilo, versatilidade e conforto; características marcantes da marca Skechers. A campanha irá destacar os icônicos modelos Hands-Free Slip-ins® Glide-Step® da Skechers.

"Sofía incorpora tudo o que a Skechers representa: ousadia, confiança e um compromisso inabalável com o conforto", disse Michael Greenberg, Presidente da Skechers. "Ela traz uma energia renovada para nossa marca, e sua paixão por um design excepcional irá refletir em tudo o que fizermos juntos."

Com mais de 50 milhões de seguidores e reconhecimento mundial, de Hollywood a Barranquilla, Sofía Vergara agrega um poder estelar incomparável ao legado da Skechers de trabalhar com figuras queridas que inspiram gerações.

Esta cooperação marca o início de um novo e promissor capítulo, onde a moda descomplicada e o conforto do dia a dia se unem em um poderoso passo adiante.

Sobre a SkechersColômbiae a SKECHERS U.S.A., Inc.

A Skechers Colômbia é uma subsidiária da Skechers U.S.A., Inc., The Comfort Technology Company® com sede no sul da Califórnia. A Skechers cria, desenvolve e comercializa uma ampla gama de calçados, roupas e acessórios para o dia a dia e atividades físicas, direcionados a homens, mulheres e crianças. As coleções da empresa estão disponíveis em 180 países e territórios, mediante lojas de departamento e especializadas, e diretamente aos consumidores através do site skechers.com e de cerca de 5.300 lojas físicas da Skechers. Sendo uma empresa da Fortune 500®, a Skechers administra seu negócio internacional através de uma rede de subsidiárias integrais, parceiros de joint venture e distribuidores. Para mais informações, acesse about.skechers.com e siga-nos no Facebook e Instagram.

