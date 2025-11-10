Uso do cashback cresce e reforça vínculo com marcas

De acordo com pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF), em 2023, 85,2% dos entrevistados afirmaram darem preferência às marcas com programas de fidelidade ou vantagens. Entre as funcionalidades oferecidas atualmente pelas empresas, destaca-se o cashback.



Para Ricardo Fiorillo, CMO da Baratão Combustíveis, o cashback representa uma mudança significativa no comportamento de consumo, pois oferece ao brasileiro retorno financeiro imediato e de forma transparente.



“Vivemos em um cenário em que o consumidor não quer apenas pagar menos — ele quer sentir que está ganhando algo de volta. A adesão do cashback está justamente nessa percepção de vantagem concreta, que transforma o ato de comprar em uma experiência de ganho e não apenas de gasto”, detalha.



Dentro do aplicativo da Baratão, por exemplo, a ferramenta oferece descontos que tem como propósito ampliar o alcance da marca e gerar impacto real e positivo na rotina do usuário. O objetivo é devolver parte do valor gasto de forma instantânea e clara, criando uma relação de confiança e frequência de uso.



“A Baratão nasceu com o propósito de fazer o motorista brasileiro gastar menos e viver melhor, e o cashback foi um passo natural nessa missão. Na prática, ele permite que o motorista veja o resultado da economia em tempo real, o que pode fortalecer o engajamento e o sentimento de pertencimento ao ecossistema da empresa”, afirma.



Por ser uma das estratégias de fidelização mais utilizadas, o cashback da Baratão pode transformar cada abastecimento em um novo ponto de contato com a marca, incentivando o cliente a retornar ao aplicativo e incorporá-lo à sua rotina.

“Além disso, o cashback é acompanhado por programas de engajamento, como o Check-in Diário, Gire e Ganhe e as ‘Baratinhaz’ que, juntos, visam construir uma experiência completa de recompensa. Esse modelo de fidelidade ativa pode fazer com que o usuário associe o ato de economizar diretamente à marca”, enfatiza.

Programa fortalece vínculo com o usuário

Ricardo Fiorillo ressalta que, desde a adoção do cashback, a Baratão registrou crescimento no engajamento e na recorrência. Segundo ele, a taxa de recompra entre os usuários que utilizam a funcionalidade é mais de três vezes superior à daqueles que não o utilizam, além de o tempo médio de permanência no aplicativo ter aumentado de forma expressiva.



“A percepção de valor da marca também cresceu, hoje temos notas altas nas lojas de aplicativos”, conta.



Outra funcionalidade do programa é reforçar o posicionamento da marca como uma plataforma de economia inteligente e colaborativa. A Baratão trata o benefício como parte da essência do negócio, e não apenas como uma ação promocional de curto prazo.

Atualmente, a Baratão conta com mais de 3 milhões de usuários, 2 mil postos parceiros e movimenta cerca de R$ 150 milhões em transações mensais. Para 2026, um dos planos da empresa é expandir a marca para outros países da América Latina, levando o modelo de economia colaborativa e cashback instantâneo para toda a região.

“Também estamos estruturando o projeto de IPO, que terá como objetivo consolidar a Baratão como a primeira plataforma de economia e fidelização do setor automotivo a abrir capital no país”, conclui Ricardo Fiorillo.

Para saber mais, basta acessar: https://usebaratao.com.br/