Método estrutura emagrecimento em etapas progressivas

Cerca de 9 milhões de pessoas têm obesidade no Brasil, conforme balanço divulgado em 2024 pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), do Ministério da Saúde, e veiculado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM).

Atento ao cenário, o Dr. Paulo Forti (CRM MT 5503), médico pós-graduado em nutrologia, desenvolveu uma abordagem que combina avaliação clínica, reprogramação metabólica, definição de metas, teste genético e bioimpedância para promover a perda de gordura e a melhora da disposição física de forma monitorada.

O Método Reprograma, criado pelo médico, que atua em Alta Floresta (MT) e Sinop (MT), estrutura processo de emagrecimento em etapas progressivas com foco em segurança, eficácia e preservação da massa muscular. Dr. Paulo Forti destaca que o emagrecimento sustentável tem se tornado um desafio para parte expressiva da população, mesmo com o acesso a diversas informações.

“O foco quase sempre fica em calorias e restrição alimentar, ignorando inflamação crônica, alterações hormonais, perda de massa muscular e desaceleração metabólica, um ciclo que gera frustração, efeito sanfona e piora da saúde. O emagrecimento sustentável exige ciência, estratégia e personalização, não fórmulas prontas”, explica.

Dentre as etapas do Método Reprograma, estão:

Avaliação inicial detalhada: Exames laboratoriais, bioimpedância, mineralograma, Scanner 3D, testes genéticos e análise de histórico clínico; Correção metabólica: Controle da inflamação, ajuste de vitaminas e minerais; Redução estratégica de gordura: Protocolos nutricionais, farmacológicos e terapias modernas (medicamento a base de GLP-1, quando indicados); Preservação e ganho de massa muscular: Suporte nutricional e treino; Acompanhamento contínuo: Consultas regulares, ajustes conforme evolução e suporte para evitar o “efeito sanfona”.

Avaliação clínica, teste genético e bioimpedância

De acordo com o Dr. Paulo Forti, a avaliação clínica, o teste genético e a bioimpedância contribuem para uma abordagem mais precisa e segura. “Na consulta, são avaliados histórico médico, uso de medicamentos, rotina, sono, estresse, hábitos alimentares, prática de atividade física e até questões emocionais”, explica. Além disso, exames laboratoriais aprofundados investigam o perfil hormonal, inflamatório e metabólico, revelando possíveis bloqueios para a perda de peso.

“Já o teste genético é o mapa invisível do DNA - que guarda informações sobre como o corpo responde a nutrientes, como metaboliza carboidratos e gorduras, se há maior predisposição à resistência insulínica, compulsão alimentar ou mesmo deficiências nutricionais”, esclarece.

Com essas respostas, o plano de emagrecimento deixa de ser “tentativa e erro” e passa a ser cirúrgico, desenhado de acordo com as necessidades únicas de cada paciente. “O teste genético permite não apenas emagrecer com mais eficácia, mas também prevenir doenças futuras, como diabetes, hipertensão e dislipidemias”, salienta.

Benefícios do emagrecimento saudável

Dr. Paulo Forti relata que os resultados do emagrecimento costumam ir além da perda de gordura: “Os pacientes contam que se sentem com mais energia: acordam dispostos, dormem melhor e mantém foco e concentração durante o dia, com mais vitalidade para o trabalho, rendimento nos treinos e clareza mental”.

Segundo o médico, também é possível observar mudanças no perfil de quem busca emagrecer. “Antes, a maior parte dos pacientes vinha motivada quase exclusivamente pela estética, pelo desejo de caber em uma roupa ou atingir um padrão corporal. Hoje, isso ainda existe, mas o que mais cresce é a busca por saúde, energia e longevidade”, revela.

Para ele, as pessoas estão entendendo que emagrecer não é apenas perder peso na balança, mas preservar a massa muscular, reduzir a inflamação e equilibrar os hormônios. “O objetivo agora é ter vitalidade para viver melhor, prevenir doenças e evitar o efeito sanfona, que tanto desgasta quem já tentou de tudo”, afirma.

Segundo o Dr. Paulo Forti , outro fator é a qualidade de vida. “Meus pacientes relatam que querem ter disposição para brincar com os filhos, voltar a praticar esportes, viajar sem limitações e até melhorar o desempenho no trabalho”, pontua.

“Essa mudança de mentalidade mostra que a população está mais consciente: não se trata de ‘emagrecer a qualquer custo’, mas de buscar um processo seguro, científico e personalizado, com acompanhamento médico, para que os resultados sejam duradouros”, finaliza.

