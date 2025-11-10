Era da sustentabilidade impulsiona ações de reflorestamento
Diante da crescente exigência por práticas ESG, o Guindastão Logística, do setor de içamento, concluiu a 7ª edição do Guindastão Verde. A campanha transforma notas fiscais em árvores plantadas, integrando sustentabilidade à operação.
compartilheSIGA
Em plena era da economia de baixo carbono, a pressão por responsabilidade corporativa nunca foi tão alta. Para setores tradicionalmente vistos como emissores, como o de logística e movimentação de cargas pesadas, o desafio é duplo: garantir a eficiência e, ao mesmo tempo, mitigar seu impacto ambiental.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Não se trata mais de uma opção, mas de uma exigência de mercado. Uma pesquisa recente da PwC (Global Consumer Insights Survey 2023) revelou que mais de 70% dos consumidores (incluindo compradores B2B) estão dispostos a pagar mais por produtos e serviços de empresas com histórico comprovado de práticas ESG (Ambiental, Social e Governança). O mercado não aceita mais o “greenwashing”, prática de promover discursos e ações superficiais de sustentabilidade sem comprovação real. A nova demanda é por sustentabilidade mensurável e, acima de tudo, transparente.
Diante disso, operações que envolvem guindastes, caminhões munck e remoções industriais buscam formas de criar um legado ambiental positivo e auditável. Uma iniciativa, que acaba de concluir sua sétima edição, mostra um caminho viável.
Realizada entre 21 de setembro (Dia da Árvore) e 30 de outubro, a campanha Guindastão Verde, realizada pelo Guindastão Logística, empresa especializada em içamento industrial, transformou os documentos fiscais emitidos em ativos ambientais: cada nota fiscal emitida no período foi convertida em uma árvore plantada.
O objetivo, segundo os idealizadores, é parar de tratar a sustentabilidade como um departamento separado e integrá-la à operação diária. “A logística de movimentação de cargas só cumpre seu papel de mover o mundo quando é sustentável no tempo. Cada operação precisa deixar um saldo positivo — em segurança, eficiência e meio ambiente”, afirma Sílvio Carvalho, CEO do Guindastão Logística. “A 7ª edição é como tornamos esse compromisso mensurável, ano após ano”.
A governança por trás do plantio
A iniciativa não se baseia apenas na meta de reflorestamento, mas na arquitetura de governança construída ao seu redor. Por isso, a campanha foi estruturada com mecanismos claros de auditoria. A empresa disponibiliza um contador público de árvores e emite relatórios quinzenais de acompanhamento durante a ação, além de enviar certificados digitais com o selo “Cliente que Planta” para os clientes participantes.
“Operou, emitiu nota, plantou — simples para o cliente, robusto em governança”, explica Ricardo Carvalho, diretor-geral da empresa. “Por trás da mecânica, há planejamento técnico do plantio, manutenção e transparência dos números. Assim, cada contrato sai do papel como floresta viva, com taxa de sobrevivência acompanhada e um legado ambiental que seguimos cuidando”.
Mais que plantar, cuidar
A eficiência da compensação ambiental está diretamente ligada à metodologia. Para evitar baixa taxa de sobrevivência, a campanha é desenvolvida em parceria com instituições ambientais especializadas, seguindo um rigoroso protocolo técnico:
- Seleção criteriosa: uso exclusivo de espécies nativas, adequadas ao bioma da área de plantio.
- Momento correto: realização do plantio durante o período de chuvas, aumentando a taxa de sucesso.
- Monitoramento ativo: acompanhamento da taxa de sobrevivência das mudas, com replantio e manutenção quando necessário.
- Rastreabilidade: georreferenciamento de todas as áreas reflorestadas, permitindo a verificação dos locais.
O ESG na prática operacional
A campanha anual funciona como a vitrine de uma cultura de sustentabilidade que, segundo o Guindastão Logística, permeia as operações diárias. A iniciativa é baseada nos três pilares do ESG:
- Ambiental: reflorestamento de espécies nativas, manutenção preditiva de equipamentos para redução de emissões, gestão correta de óleos e fluidos e otimização de rotas de deslocamento.
- Social: envolvimento de colaboradores e clientes em mutirões de plantio e ações de educação ambiental nas comunidades do entorno.
- Governança: disponibilização de dados atualizados sobre a campanha, contador público de árvores e relatórios quinzenais, garantindo rastreabilidade e conformidade com práticas de transparência corporativa.
Para saber mais, basta acessar: www.guindastao.com.br
Website: https://www.guindastao.com.br/