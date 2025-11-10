Excelência Operacional na Prática é o foco do curso da EvolutaPro

No curso ‘Excelência Operacional na Prática (Lean/TOC/6Sigma)’ da EvolutaPro, os participantes aprenderão com quem implementa modelos de gestão competitiva há mais de 40 anos. Eles terão no conteúdo uma visão estratégica do que há de mais moderno em matéria de gestão. O treinamento ocorre de 25 a 27 de novembro, das 14h às 17h.

A partir do conhecimento adquirido, os participantes poderão aplicar a metodologia em suas empresas e assim melhorar os modelos de gestão. Podem se inscrever supervisores, gerentes, diretores, gestores de um modo geral, que estejam envolvidos com os programas de melhoria contínua do seu negócio.

Conteúdo programático

A evolução das estratégias de melhoria: das ferramentas aos modelos de gestão

Competitividade: o que significa e qual a importância de todos na organização compreenderem

Resumo das principais estratégias: Lean, WCM, WCL, 6 Sigma, TOC, ágil

Qual a diferença entre estratégias e ferramentas

O que é um “Modelo de Gestão”

Como representar um Modelo de Gestão – A casa do Modelo de Gestão

A importância das pessoas no Modelo de Gestão: Formando times de solução de problemas

A base do PDCA no modelo de gestão

Gestão estratégica, tática e operacional

O papel dos Indicadores de Desempenho

Como desdobrar os objetivos até os indicadores operacionais – Hoshin Kanri

Modelo de Governança da Gestão Competitiva



Investimento: R$ 1.350 (on-line ao vivo) e R$ 1.500 (presencial com coffee break e estacionamento inclusos).

