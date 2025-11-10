Assine
Mundo Corporativo

Excelência Operacional na Prática é o foco do curso da EvolutaPro

O treinamento será ministrado entre os dias 25 e 27 de novembro na sede da empresa e também on-line

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
10/11/2025 11:45

Teem discussing project at Kanban board. Scrum meeting, conversation, working on laptop. Business concept. Vector illustration can be used for presentation slides, landing pages, posters
Teem discussing project at Kanban board. Scrum meeting, conversation, working on laptop. Business concept. Vector illustration can be used for presentation slides, landing pages, posters crédito: DINO

No curso ‘Excelência Operacional na Prática (Lean/TOC/6Sigma)’ da EvolutaPro, os participantes aprenderão com quem implementa modelos de gestão competitiva há mais de 40 anos. Eles terão no conteúdo uma visão estratégica do que há de mais moderno em matéria de gestão. O treinamento ocorre de 25 a 27 de novembro, das 14h às 17h.

A partir do conhecimento adquirido, os participantes poderão aplicar a metodologia em suas empresas e assim melhorar os modelos de gestão. Podem se inscrever supervisores, gerentes, diretores, gestores de um modo geral, que estejam envolvidos com os programas de melhoria contínua do seu negócio.

Conteúdo programático

  • A evolução das estratégias de melhoria: das ferramentas aos modelos de gestão
  • Competitividade: o que significa e qual a importância de todos na organização compreenderem
  • Resumo das principais estratégias: Lean, WCM, WCL, 6 Sigma, TOC, ágil
  • Qual a diferença entre estratégias e ferramentas
  • O que é um “Modelo de Gestão”
  • Como representar um Modelo de Gestão – A casa do Modelo de Gestão
  • A importância das pessoas no Modelo de Gestão: Formando times de solução de problemas
  • A base do PDCA no modelo de gestão
  • Gestão estratégica, tática e operacional
  • O papel dos Indicadores de Desempenho
  • Como desdobrar os objetivos até os indicadores operacionais – Hoshin Kanri
  • Modelo de Governança da Gestão Competitiva


Investimento: R$ 1.350 (on-line ao vivo) e R$ 1.500 (presencial com coffee break e estacionamento inclusos).

 

Serviço:

EvolutaPro

11 91705-3016

www.evolutapro.com.br

contato@evolutapro.com.br

Rua Loefgreen, 1304, 7º andar – Sala 72 – Vila Clementino – SP.

 

