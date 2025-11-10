Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Gilbarco Veeder-Root reforça liderança na América Latina

Éder Carvalho assume a diretoria de operações da Gilbarco Veeder-Root para a América Latina.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
10/11/2025 11:21

compartilhe

SIGA
x
Gilbarco Veeder-Root reforça liderança na América Latina
Gilbarco Veeder-Root reforça liderança na América Latina crédito: DINO

Éder Carvalho assume o cargo de diretor de operações da Gilbarco Veeder-Root, empresa global de tecnologia e soluções para o setor de abastecimento de combustíveis e mobilidade, com foco em eficiência, excelência operacional e crescimento sustentável na região. O executivo passa a responder pelas áreas de qualidade, compras, planejamento e controle da produção (PCP), manufatura, logística, comércio exterior, atendimento ao cliente e engenharia de processos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com mais de duas décadas de experiência em companhias multinacionais do grupo Danaher/Fortive, Carvalho tem trajetória marcada por projetos de eficiência operacional e melhoria contínua. Engenheiro eletrônico e administrador de empresas, atuou por seis anos nos Estados Unidos, onde liderou iniciativas internacionais voltadas à excelência em processos e gestão da cadeia de suprimentos.

Entre 2022 e 2023, na Hengstler-Dynapar (EUA), foi reconhecido como Líder FBS (Fortive Business System), conduzindo projetos que resultaram em ganhos de produtividade e otimização de recursos. De volta ao Brasil, liderou as operações locais da empresa, com foco em segurança, qualidade e gestão de custos.

Segundo Bruno Rosas, CEO da Gilbarco Veeder-Root América Latina, a nomeação reforça a estrutura operacional da companhia na região. “Éder reúne experiência prática e visão global de negócios, essenciais para sustentar o crescimento da Gilbarco Veeder-Root no Brasil e em toda a América Latina”, afirma.



Website: https://www.gilbarco.com/br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay