Gilbarco Veeder-Root reforça liderança na América Latina

Éder Carvalho assume o cargo de diretor de operações da Gilbarco Veeder-Root, empresa global de tecnologia e soluções para o setor de abastecimento de combustíveis e mobilidade, com foco em eficiência, excelência operacional e crescimento sustentável na região. O executivo passa a responder pelas áreas de qualidade, compras, planejamento e controle da produção (PCP), manufatura, logística, comércio exterior, atendimento ao cliente e engenharia de processos.

Com mais de duas décadas de experiência em companhias multinacionais do grupo Danaher/Fortive, Carvalho tem trajetória marcada por projetos de eficiência operacional e melhoria contínua. Engenheiro eletrônico e administrador de empresas, atuou por seis anos nos Estados Unidos, onde liderou iniciativas internacionais voltadas à excelência em processos e gestão da cadeia de suprimentos.

Entre 2022 e 2023, na Hengstler-Dynapar (EUA), foi reconhecido como Líder FBS (Fortive Business System), conduzindo projetos que resultaram em ganhos de produtividade e otimização de recursos. De volta ao Brasil, liderou as operações locais da empresa, com foco em segurança, qualidade e gestão de custos.

Segundo Bruno Rosas, CEO da Gilbarco Veeder-Root América Latina, a nomeação reforça a estrutura operacional da companhia na região. “Éder reúne experiência prática e visão global de negócios, essenciais para sustentar o crescimento da Gilbarco Veeder-Root no Brasil e em toda a América Latina”, afirma.