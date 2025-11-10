Andrade Gutierrez adota AI Agent com governança na BotCity

A Andrade Gutierrez, companhia brasileira do setor de engenharia e construção, adotou a plataforma BotCity para desenvolver e orquestrar agentes de inteligência artificial (AI Agents) voltados à hiperautomação de processos. O projeto é conduzido pelo Centro de Excelência (CoE) da empresa e representa uma nova etapa da transformação digital iniciada há alguns anos, agora com foco em agentes capazes de aprender, adaptar-se e operar de forma autônoma.

A iniciativa surgiu da necessidade de ampliar a capacidade das automações já em produção, mais de 250, incorporando elementos de raciocínio e análise de dados. A plataforma BotCity foi utilizada para criar e operar agentes de AI em Python que atuam como complemento das automações existentes, adicionando capacidade de aprendizado, processamento de informações não estruturadas e execução de tarefas complexas sem perder a governança.

De acordo com Pieter Voloshyn, gerente de TI responsável pelo projeto, “APA não substitui o RPA, ele o expande e complementa. É um novo paradigma para repensar como automatizamos o conhecimento e a tomada de decisão.”

Entre os resultados obtidos está a automação da elaboração de documentos Solution Design Document (SDD), utilizados na governança das automações. O processo, que antes demandava em média duas horas por documento, passou a ser executado em 15 segundos, com mais de 500 SDDs gerados automaticamente. A tarefa foi distribuída entre múltiplos agentes especializados, cada um com funções específicas, como análise de código, descrição de componentes e geração de resumos executivos.

Essa abordagem foi viabilizada pela arquitetura técnica da BotCity, que permite a execução nativa de scripts Python integrados a modelos de linguagem (LLMs), além da compatibilidade com frameworks como LangGraph, Pydantic-AI e CrewAI. A plataforma também oferece suporte à execução local, em servidores ou ambientes de nuvem, e garante interoperabilidade com sistemas corporativos como SAP, bancos de dados e aplicações web.

Outro caso de uso implantado pela equipe foi o mapeamento de integrações SQL com o sistema SAP HCM, voltado à análise de dependências antes de migrações. Com o uso dos agentes, a atividade, antes realizada manualmente, passou a ser concluída em aproximadamente dez minutos, gerando relatórios automáticos e padronizados.

O modelo de agentes inteligentes também está sendo expandido para novas frentes, como o processamento de faturas de telecomunicações, em que agentes validam regras de negócio e geram feedbacks automáticos, e a identificação de responsáveis por documentos assinados digitalmente, com validação contextual dos metadados dos documentos.

Segundo a equipe técnica, a utilização dos agentes de AI permitiu a Andrade Gutierrez aumentar a produtividade e reduzir a dependência de scripts fixos, tornando as automações mais resilientes a alterações de processo. O uso da BotCity garantiu a governança do ciclo completo, do versionamento à auditoria, no mesmo ambiente que já gerencia as automações existentes.

Com o avanço das aplicações, a Andrade Gutierrez planeja expandir o uso de arquiteturas multiagentes para outras áreas corporativas, consolidando um modelo em que a inteligência artificial atua como componente estratégico das operações digitais.

