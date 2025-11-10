KRJ apresenta conectores elétricos ao mercado colombiano durante a FISE 2025

A KRJ, empresa brasileira no segmento de conexões para redes aéreas de distribuição, marcará presença na 11ª edição da FISE 2025 - Feria Internacional del Sector Eléctrico, uma das mais importantes feiras da indústria elétrica na América Latina, que reúne toda a cadeia de valor do setor. O evento será realizado de 11 a 13 de novembro, no Centro de Convenções e Exposições Plaza Mayor Medellín, na Colômbia.

Com estande localizado no Pavilhão Azul - Brasil (AZ-090), a KRJ apresentará ao público colombiano seu portfólio de conectores para redes de baixa e média tensão desenvolvidos para atender às exigências de performance, segurança e durabilidade do setor elétrico.

Dentre os destaques dos produtos que serão expostos, está o conector KARP, solução projetada para derivações em redes protegidas de média tensão (15, 25 e 35 kV). O modelo permite instalação sem necessidade de decapagem ou recomposição da cobertura do condutor, podendo ser aplicado em linha viva, o que reduz o tempo de manutenção e aumenta a segurança operacional.

O diferencial técnico do KARP está em sua mola de compensação em aço inox, posicionada sob os barramentos, que garante pressão constante e contato elétrico permanente. A condução elétrica é feita por barramentos metálicos tipo piercing em liga de cobre estanhado, capazes de perfurar o isolante e manter o contato firme com os fios condutores, atendendo cabos de 35 mm² a 300 mm².

“O mercado colombiano é estratégico para a expansão da KRJ. O país possui uma economia dinâmica, com forte presença industrial e grande demanda por soluções confiáveis no setor elétrico. Nossa participação na FISE é uma oportunidade para fortalecer parcerias e demonstrar a qualidade e inovação das tecnologias brasileiras em conexões elétricas”, destaca Marcelo Mendes, gerente geral da KRJ.

A participação da KRJ na feira acontece em parceria com a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), reforçando a estratégia de internacionalização da marca e o fortalecimento das relações comerciais com o mercado latino-americano.

Serviço:

11ª edição da FISE 2025 - Feria Internacional del Sector Eléctrico

Data e local: 11 a 13 de novembro - Centro de Convenções e Exposições Plaza Mayor Medellín, Colômbia.