Club M Brasil inaugura sede em São Paulo

O Club M Brasil, ecossistema de negócios voltado para empresários que buscam conexões de alto impacto e oportunidades qualificadas, inaugurou oficialmente sua nova sede em São Paulo, no bairro Vila Olímpia.

Com espaço próprio, o quinto da rede e o primeiro na capital, 300 novos membros são esperados, o que deve movimentar R$ 50 milhões em negócios ainda este ano e ultrapassar R$ 5 bilhões em faturamento combinado dos membros da rede, valor equivalente ao Produto Interno Bruto (PIB) anual de uma cidade de 150 mil habitantes.

O que o difere de outros grupos é que o modelo do Club M Brasil conta com sede própria e encontros semanais para promover relações genuínas e estratégicas entre empreendedores, executivos e investidores, por meio de uma metodologia exclusiva de aceleração de resultados, o Método M. A proposta combina a estrutura de um clube de negócios com o clima sofisticado e acolhedor de um clube social.

Atualmente, são mais de 800 membros ativos e um faturamento combinado que já passa dos R$ 4 bilhões.

Novo conceito de clube de negócios

Fundado em 2021 por Tiago Machado, o Club M Brasil nasceu da inquietação com o networking tradicional e da criação de um modelo que une recorrência e estratégia.

“Aqui, as conexões não são transacionais, são transformacionais. Geramos crescimento real, pessoal e empresarial, dentro de um ambiente que inspira excelência e confiança”, afirma o fundador do grupo e um dos diretores da nova sede em São Paulo.

Tiago explica que o diferencial está no Método M, uma estrutura proprietária que orienta toda a dinâmica do clube e traduz, na prática, a filosofia de negócios da marca.

O empresário Marcelo Mendes, sócio da marca e também diretor da unidade de Vila Olímpia, ao lado de Tiago, cita a validação do método pelos resultados concretos dos membros. “Temos casos em que o clube representa mais de 30% do faturamento da empresa”, conta.

Cada membro ingressa no Club M com objetivos distintos, e o método foi desenvolvido justamente para potencializar essas metas de forma personalizada.

“Outro case é de um empresário que manifestou já em seu primeiro pitch o desejo de encontrar novos sócios. Após quatro reuniões privadas com lideranças da rede, recebeu um aporte de R$ 1,5 milhão em seu negócio”, acrescenta Marcelo, que também é um case de sucesso, já que entrou como membro e, pelo volume de negócios gerados, acabou tornando-se sócio e diretor do clube.

Tiago diz que a evolução dos membros é percebida a cada reunião. “São criadas novas conexões e novos negócios, sendo que alguns até se tornam coordenadores e assumem responsabilidades dentro do nosso ecossistema”.

Organizado a partir de quatro pilares: Efeito Ambiência, Vínculos de Confiança, Conteúdo Premium e Rede de Crescimento, o método criou o ambiente propício para empresários evoluírem em conjunto.

“Diversas empresas que hoje faturam milhões nasceram de parcerias criadas ao longo das nossas reuniões. Temos membros que estruturaram todo o seu negócio e até encontraram sócios por meio do clube”, exemplifica Wagner Piva, outro sócio da nova sede.

Expansão estratégica

A unidade é a quinta operação ativa do grupo e um marco estratégico para o clube.

“Estamos em um dos maiores polos globais de negócios, onde decisões que impactam o país, e muitas vezes o mundo, são tomadas diariamente. Estar presente aqui é fundamental para conectar nossos membros às mais relevantes oportunidades e referências do mercado. A Vila Olímpia, em especial, reflete o nosso DNA: um ambiente vibrante, cosmopolita e orientado à performance”, reflete Thiago Alves, que completa o time dos quatro sócios à frente da unidade paulistana.

A projeção é alcançar 15 sedes, atravessando a fronteira em 2026, incluindo a primeira unidade internacional, em Orlando, na Flórida.