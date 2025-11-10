Um estudo da The Economist, encarregado pela Kinaxis, revela que 71% das empresas multinacionais aceleraram a adoção de IA em meio a tarifas, inflação e incertezas

Conforme a grande aposta da cadeia de fornecimento em IA para a resiliência geopolítica, um novo estudo internacional da Economist Impact, encarregado pela Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), informa que, embora 71% das empresas tenham acelerado a implementação de IA em resposta a tarifas, inflação e volatilidade geopolítica, ainda há uma grande lacuna entre a ambição e a implementação de IA, segundo a Economist Impact.

Quase todas as empresas (97%) experimentam IA, mas apenas 20% conseguem tomar decisões em tempo real e somente 22% possuem uma estratégia de IA definida. Aquelas que possuem uma estratégia têm mais de três vezes mais chances de obter um retorno sobre o investimento (ROI) mensurável. Além disto, enquanto os líderes empresariais tendem a subestimar os novos riscos e complexidades que a IA pode introduzir, os funcionários tem mais foco nas realidades práticas referentes ao esforço,àgestão da mudança e aos desafios técnicos envolvidos em transformar a ambição da IA ??em impacto no dia a dia.

“A disrupção deixou de ser cíclica e se tornou estrutural, com a IA se consolidando como o principal acelerador da adaptabilidade", afirmou Fab Brasca, Vice-Presidente Sênior de Estratégia de Mercado e Gestão de Produtos da Kinaxis. "Em um mundo de constante turbulência geopolítica e econômica, as empresas não podem se permitir experimentar isoladamente ou seguir modismos. Aquelas que orquestrarem a inteligência em toda a organização, transformando dados em decisões contínuas, irão converter a volatilidade em vantagem."

A adoção está em alta, mas a ação ainda é lenta

A adoção da IA ??varia muito conforme o caso de uso, revelando onde as empresas concentram seus esforços iniciais e onde ainda há pontos cegos críticos.

52% das organizações relatam integração completa para análises preditivas (o principal caso de uso).

Menos de 15% das empresas utilizam IA para monitoramento de fornecedores, detecção de anomalias ou rastreamento geopolítico, justamente os riscos que impulsionam sua adoção neste momento.

Ao mesmo tempo, a pressão econômica amplifica a urgência de atuar, uma vez que as empresas enfrentam custos crescentes e instabilidade no fornecimento.

79% das empresas já repassaram os custos mais altos aos consumidores

Mais de três quartos relatam piora na disponibilidade de componentes essenciais

Dentro das organizações, vem surgindo uma lacuna de confiança entre o otimismo da liderança e a execução no dia a dia.

Dois terços dos executivos de alto escalão esperam que a IA traga retorno em 12 meses

Menos de 50% dos líderes jovens compartilham esta opinião

Os contrastes regionais são claros

Executivos na região Ásia-Pacífico (81%) e na Europa (78%) relatam uma aceleração mais rápida da IA ??do que aqueles na América do Norte (57%)

Executivos na Europa (38%) e na região Ásia-Pacífico (31%) relatam um maior dinamismo nos investimentos em IA do que aqueles na América do Norte (22%), refletindo diferenças nos ambientes regulatórios e na tolerância ao risco

Mesmo nas regiões de mudanças mais rápidas, a adoção ainda se mantém baixa: apenas 11% usam IA para modelagem de cenários e somente 3% para rastreamento geopolítico

O ponto cego - preparação e governança

Menos de um em cada quatro líderes empresariais espera que os riscos referentesàIA aumentem nos próximos três anos, revelando uma grande discrepância entre confiança e capacidade. Embora as empresas estejam implementando IA com rapidez para administrar choques geopolíticos e econômicos, a maioria não aborda os desafios subjacentes da prontidão de dados, governança e responsabilidade, que irão determinar se estes investimentos irão valer a pena.

"Os dados revelam o quanto a ambição superou a prontidão", disse Oliver Sawbridge, Gerente Sênior de Comércio e Geopolítica da The Economist. "As empresas se apressam em implantar a IA, a fim de gerenciar choques geopolíticos e econômicos, mas a maioria não possui os dados, os sistemas e as estratégias necessárias para fazê-la funcionar em tempo real. Isto nos lembra que a resiliência depende tanto da preparação como da inovação."

Esta crescente desconexão ressalta um tema essencial em todo o estudo:àmedida que a IA passa da experimentaçãoàexecução, a capacidade de governá-la e escalá-la de modo responsável irá definir quem irá transformar a adoção em vantagem competitiva.

A visão da Kinaxis: da automaçãoàadaptação na nova era agêntica

Menos de uma em cada dez organizações começou a explorar a IA agêntica. É aí que a Kinaxis vislumbra a próxima fronteira: usar a IA como base para a adaptabilidade, onde agentes e seres humanos orquestram juntos, de modo contínuo, seguro e contextualizado. Impulsionada por mecanismos de concorrência e governança, cada recomendação é explicável, cada ação auditável e cada decisão alinhada aos resultados de negócios.

As descobertas da grande aposta da cadeia de fornecimento em IA para a resiliência geopolítica reforçam esta visão. A verdadeira resiliência não é a automação por uma questão de eficiência, mas sim a adaptação inteligente. É a diferença entre a IA que reageàdisrupção e a IA que ajuda as organizações a se manteremàfrente dela: um futuro construído sobre a orquestração proativa, onde o planejamento e a execução caminham juntos para transformar a volatilidade em previsão e a adaptabilidade em crescimento.

Saiba mais

Baixe e leia o relatório completo aqui: www.kinaxis.com/en/economist-ai

Inscreva-se para o webinar ao vivo com a Kinaxis e a Economist Impact em 20 de novembro, às 11h (horário do leste dos EUA).

Sobre o estudo

O relatório está baseado em uma pesquisa com mais de 800 líderes empresariais seniores na Europa, América do Norte e Ásia-Pacífico. A Economist Impact conduziu a pesquisa de modo independente, com patrocínio da Kinaxis.

