Um estudo da The Economist, encarregado pela Kinaxis, revela que 71% das empresas multinacionais aceleraram a adoção de IA em meio a tarifas, inflação e incertezas
A turbulência geopolítica vem impulsionando a IA para o centro das atenções da agenda de inovação, mas muitas cadeias de fornecimento ainda não estão preparadas
Conforme a grande aposta da cadeia de fornecimento em IA para a resiliência geopolítica, um novo estudo internacional da Economist Impact, encarregado pela Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), informa que, embora 71% das empresas tenham acelerado a implementação de IA em resposta a tarifas, inflação e volatilidade geopolítica, ainda há uma grande lacuna entre a ambição e a implementação de IA, segundo a Economist Impact.
Quase todas as empresas (97%) experimentam IA, mas apenas 20% conseguem tomar decisões em tempo real e somente 22% possuem uma estratégia de IA definida. Aquelas que possuem uma estratégia têm mais de três vezes mais chances de obter um retorno sobre o investimento (ROI) mensurável. Além disto, enquanto os líderes empresariais tendem a subestimar os novos riscos e complexidades que a IA pode introduzir, os funcionários tem mais foco nas realidades práticas referentes ao esforço,àgestão da mudança e aos desafios técnicos envolvidos em transformar a ambição da IA ??em impacto no dia a dia.
“A disrupção deixou de ser cíclica e se tornou estrutural, com a IA se consolidando como o principal acelerador da adaptabilidade", afirmou Fab Brasca, Vice-Presidente Sênior de Estratégia de Mercado e Gestão de Produtos da Kinaxis. "Em um mundo de constante turbulência geopolítica e econômica, as empresas não podem se permitir experimentar isoladamente ou seguir modismos. Aquelas que orquestrarem a inteligência em toda a organização, transformando dados em decisões contínuas, irão converter a volatilidade em vantagem."
A adoção está em alta, mas a ação ainda é lenta
A adoção da IA ??varia muito conforme o caso de uso, revelando onde as empresas concentram seus esforços iniciais e onde ainda há pontos cegos críticos.
- 52% das organizações relatam integração completa para análises preditivas (o principal caso de uso).
- Menos de 15% das empresas utilizam IA para monitoramento de fornecedores, detecção de anomalias ou rastreamento geopolítico, justamente os riscos que impulsionam sua adoção neste momento.
Ao mesmo tempo, a pressão econômica amplifica a urgência de atuar, uma vez que as empresas enfrentam custos crescentes e instabilidade no fornecimento.
- 79% das empresas já repassaram os custos mais altos aos consumidores
- Mais de três quartos relatam piora na disponibilidade de componentes essenciais
Dentro das organizações, vem surgindo uma lacuna de confiança entre o otimismo da liderança e a execução no dia a dia.
- Dois terços dos executivos de alto escalão esperam que a IA traga retorno em 12 meses
- Menos de 50% dos líderes jovens compartilham esta opinião
Os contrastes regionais são claros
- Executivos na região Ásia-Pacífico (81%) e na Europa (78%) relatam uma aceleração mais rápida da IA ??do que aqueles na América do Norte (57%)
- Executivos na Europa (38%) e na região Ásia-Pacífico (31%) relatam um maior dinamismo nos investimentos em IA do que aqueles na América do Norte (22%), refletindo diferenças nos ambientes regulatórios e na tolerância ao risco
- Mesmo nas regiões de mudanças mais rápidas, a adoção ainda se mantém baixa: apenas 11% usam IA para modelagem de cenários e somente 3% para rastreamento geopolítico
O ponto cego - preparação e governança
Menos de um em cada quatro líderes empresariais espera que os riscos referentesàIA aumentem nos próximos três anos, revelando uma grande discrepância entre confiança e capacidade. Embora as empresas estejam implementando IA com rapidez para administrar choques geopolíticos e econômicos, a maioria não aborda os desafios subjacentes da prontidão de dados, governança e responsabilidade, que irão determinar se estes investimentos irão valer a pena.
"Os dados revelam o quanto a ambição superou a prontidão", disse Oliver Sawbridge, Gerente Sênior de Comércio e Geopolítica da The Economist. "As empresas se apressam em implantar a IA, a fim de gerenciar choques geopolíticos e econômicos, mas a maioria não possui os dados, os sistemas e as estratégias necessárias para fazê-la funcionar em tempo real. Isto nos lembra que a resiliência depende tanto da preparação como da inovação."
Esta crescente desconexão ressalta um tema essencial em todo o estudo:àmedida que a IA passa da experimentaçãoàexecução, a capacidade de governá-la e escalá-la de modo responsável irá definir quem irá transformar a adoção em vantagem competitiva.
A visão da Kinaxis: da automaçãoàadaptação na nova era agêntica
Menos de uma em cada dez organizações começou a explorar a IA agêntica. É aí que a Kinaxis vislumbra a próxima fronteira: usar a IA como base para a adaptabilidade, onde agentes e seres humanos orquestram juntos, de modo contínuo, seguro e contextualizado. Impulsionada por mecanismos de concorrência e governança, cada recomendação é explicável, cada ação auditável e cada decisão alinhada aos resultados de negócios.
As descobertas da grande aposta da cadeia de fornecimento em IA para a resiliência geopolítica reforçam esta visão. A verdadeira resiliência não é a automação por uma questão de eficiência, mas sim a adaptação inteligente. É a diferença entre a IA que reageàdisrupção e a IA que ajuda as organizações a se manteremàfrente dela: um futuro construído sobre a orquestração proativa, onde o planejamento e a execução caminham juntos para transformar a volatilidade em previsão e a adaptabilidade em crescimento.
Saiba mais
Baixe e leia o relatório completo aqui: www.kinaxis.com/en/economist-ai
Inscreva-se para o webinar ao vivo com a Kinaxis e a Economist Impact em 20 de novembro, às 11h (horário do leste dos EUA).
Sobre o estudo
O relatório está baseado em uma pesquisa com mais de 800 líderes empresariais seniores na Europa, América do Norte e Ásia-Pacífico. A Economist Impact conduziu a pesquisa de modo independente, com patrocínio da Kinaxis.
Sobre a Kinaxis
A Kinaxis é líder em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, ao impulsionar cadeias de fornecimento complexas a nível mundial e apoiar pessoas que gerenciam as mesmas. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento baseada em IA, Maestro, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega final. Marcas internacionais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.
Fonte: Kinaxis Inc.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251110401533/pt/
