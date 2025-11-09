OMRON divulga o “Roteiro de Médio Prazo SF 2ª Fase”

A OMRON (TÓQUIO: 6645) anunciou seu “Roteiro de Médio Prazo Moldando o Futuro 2ª Fase (“SF 2ª Fase”)”, cobrindo o período de 2026 a 2030, em 7 de novembro de 2025 (JST). Este Roteiro apresenta a visão e as estratégias de crescimento do Grupo até 2030, que estão divulgadas no nosso site corporativo.

Visão geral do “Roteiro de Médio Prazo SF 2ª Fase”

Desde abril de 2024, a OMRON vem executando o Programa de Reforma Estrutural “NEXT 2025”, com o objetivo de fortalecer nossa base de rentabilidade e impulsionar o crescimento. Com a conclusão desse programa em setembro de 2025, avançamos para uma nova fase de expansão e estabelecemos um Roteiro atualizado com metas até 2030.

Este Roteiro identifica a Reestruturação do Portfólio de Negócios como uma estratégia central. Estabelecemos treze Negócios Focais para impulsionar o crescimento futuro do Grupo. Ao acelerar nossos esforços de seleção e concentração, buscamos construir um portfólio de negócios “distinto”, capaz de maximizar o crescimento geral do Grupo. Além disso, para explorar ao máximo o potencial de nossos Negócios Focais, promoveremos de forma decisiva a transformação em três áreas-chave: “VALOR”, “FRENTE” e “Alocação de Recursos”.

Com base na estrutura de lucros estabelecida por meio do Programa de Reforma Estrutural, aprimoraremos completamente nossas capacidades de crescimento de negócios e buscaremos aumentar o valor corporativo por meio de um crescimento sustentável e orientado para o lucro.

