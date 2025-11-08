26a Assembleia Geral de Turismo da ONU tem início em Riad

A 26ª sessão da Assembleia Geral de Turismo da ONU teve início hoje em Riad, marcando um feito histórico para a região do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e sendo a maior Assembleia desde a fundação da Organização Mundial do Turismo da ONU, há 50 anos. Cerca de 160 delegações de estados membros, incluindo ministros, altos funcionários e líderes de diversos setores e da sociedade civil, estão reunidas para celebrar cinco décadas de cooperação internacional sob o tema "Turismo Impulsionado por IA: Redefinindo o Futuro".

A Assembleia é organizada pelo Ministério do Turismo da Arábia Saudita, com ampla cooperação e planejamento em conjunto com a Organização Mundial do Turismo da ONU e uma ampla gama de parceiros. Esta cooperação ressalta a dedicação do país em promover o setor e facilitar um diálogo impactante no cenário internacional.

Durante meio século, a Organização Mundial do Turismo da ONU vem promovendo oportunidades econômicas, a compreensão intercultural e a paz através de viagens. Com a rápida transformação digital do setor remodelando o modo como as pessoas descobrem, reservam e vivenciam destinos, a Assembleia deste ano se concentra em garantir que a IA atenda às pessoas e aos lugares, ao apoiar empregos, pequenas empresas, a gestão responsável de destinos e as Metas de Desenvolvimento Sustentável.

Nos próximos dias, os delegados irão participar de quatro sessões plenárias, diversas reuniões de sete comitês especializados e da 124ª e 125ª sessões do Conselho Executivo. o órgão máximo de atuação da organização. A agenda foi elaborada para promover debates sobre como a IA e a transformação digital podem acelerar o crescimento sustentável e inclusivo, bem como aprofundar a cooperação internacional no setor turístico.

Sua Excelência, Ahmed Al Khateeb, Ministro do Turismo, disse: "A Arábia Saudita sente orgulho de receber o mundo na 26ª Assembleia Geral de Turismo da ONU, enquanto celebramos 50 anos de cooperação mundial e progresso compartilhado da Organização Mundial do Turismo da ONU. Esta semana marca um momento decisivo para nosso setor: uma oportunidade de moldar o crescimento do turismo nas próximas décadas mediante maior conectividade, maior sustentabilidade, investimentos mais profundos em capital humano e inovação impulsionada por IA."

O turismo é uma das forças mais poderosas do mundo para a prosperidade e o entendimento, criando empregos, apoiando pequenas empresas e conectando culturas. Orientado pela Visão 2030, o país está comprometido em garantir que este crescimento continue impulsionando oportunidades e inclusão, e dar as boas vindas ao mundo com o espírito da hospitalidade saudita que define quem somos."

O Secretário Geral de Turismo da ONU, Zurab Pololishkavili, disse: "A Assembleia Geral de Turismo da ONU reúne líderes do setor de turismo de todo o mundo para definir a agenda e desenvolver um setor mais inovador e inclusivo. Nos próximos dias, primeiro com a reunião de nossos diversos e dinâmicos membros afiliados, e depois, com as sessões de nossa Assembleia Geral, Riad irá demonstrar o poder do turismo como mecanismo de transformação, modernização e oportunidades. Juntos, podemos aproveitar o poder da tecnologia para impulsionar mudanças positivas, diversificar nossas economias e criar empregos a milhões de pessoas em todo o mundo."

Com as reuniões inaugurais marcadas para hoje, Riad está pronta para receber o mundo, com instalações de última geração e um setor de hotelaria vibrante que reflete o compromisso da Arábia Saudita com a participação mundial e a excelência.

Como anfitriã da 26ª sessão da Assembleia Geral, a Arábia Saudita permanece na vanguarda dos esforços para promover o crescimento, a sustentabilidade e a cooperação multilateral sob o marco da Organização Mundial do Turismo da ONU. A longa parceria do país com a agência da ONU é caracterizada por uma participação ativa, iniciativas conjuntas impactantes e marcos históricos, incluindo a inauguração do primeiro escritório regional da Organização Mundial do Turismo da ONU no Oriente Médio em Riad, e a presidência da Arábia Saudita no Conselho Executivo por dois mandatos, em 2023 e 2024.

Sobre o Ministério do Turismo

O Ministério do Turismo lidera o desenvolvimento do setor turístico na Arábia Saudita, em linha com a Visão Saudita 2030. Sua missão é promover o crescimento em todo o próspero setor de turismo do país, que respalda a diversificação da economia nacional e posiciona o país como um destino turístico mundial. O Ministério libera o potencial do setor através da criação de políticas e regulamentações inovadoras, ao fomentar um ambiente de investimento atrativo, capacitar o setor privado e treinar talentos locais para inovar, liderar e reinventar o turismo saudita.

Sobre a Organização Mundial do Turismo da ONU

A Organização Mundial do Turismo da ONU é a agência especializada das Nações Unidas para o turismo responsável, sustentável e universalmente acessível. Em cooperação com seus 160 estados membros, 6 membros associados e mais de 500 membros afiliados, a Organização Mundial do Turismo da ONU trabalha para posicionar o turismo como um mecanismo crucial de crescimento econômico, desenvolvimento inclusivo e sustentabilidade ambiental.

Sobre a UNTGA

A Assembleia Geral é a principal reunião da Organização Mundial do Turismo da ONU

A Assembleia Geral se reúne a cada dois anos para aprovar o orçamento e o programa de trabalho, bem como para debater temas de vital importância ao setor turístico. A cada quatro anos, elege um Secretário Geral. A Assembleia Geral é composta por membros efetivos e membros associados. Membros afiliados e representantes de outras organizações internacionais participam como observadores.

