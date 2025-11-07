Experian é reconhecida como líder no IDC MarketScape: Avaliação de Fornecedores Globais de Verificação de Identidade em Serviços Financeiros 2025

A Experian anunciou hoje que foi nomeada líder no relatório IDC MarketScape: Avaliação de Fornecedores Globais de Verificação de Identidade em Serviços Financeiros 2025 (doc. nº US52985325, setembro de 2025). O estudo avalia fornecedores com base na profundidade e amplitude de suas capacidades de verificação de identidade e em como essas soluções atendem às necessidades atuais e futuras dos clientes.

A metodologia do IDC MarketScape considera dois principais indicadores de sucesso: as capacidades, que refletem o portfólio atual de serviços da Experian e seu alinhamento às demandas dos clientes, e as estratégias, que avaliam o quanto o planejamento futuro da empresa está em sintonia com o que o mercado exigirá nos próximos três a cinco anos.

“Essa avaliação oferece uma visão completa de nossas soluções de verificação de identidade e temos muito orgulho de sermos reconhecidos como líderes”, afirmou Keith Little, presidente da Experian Software Solutions. “A Experian continua ouvindo seus clientes e investindo forte no desenvolvimento de produtos dentro da Experian Ascend Platform. Nossa integração de IA em toda a camada de prevenção a fraudes permite soluções mais eficazes e intuitivas, impulsionando a inovação – principalmente em áreas como ‘know your agent’.”

O relatório destacou os seguintes pontos fortes da Experian:

Acesso a uma ampla e diversificada gama de fontes proprietárias de dados de identidade e crédito, que possibilita verificação em múltiplas camadas em diferentes casos de uso nos serviços financeiros.

Incorporação de autenticação baseada em risco, integração progressiva e análise comportamental, que permitem detectar fraudes com menor atrito para o usuário.

“A Experian demonstra força em verificação de identidade ao combinar amplos ativos de dados com fluxos de trabalho escaláveis”, disse Sam Abadir, diretor de Pesquisa da IDC Financial Insights. “Isso oferece às instituições financeiras tanto a consistência necessária para garantir conformidade e prevenir fraudes quanto a flexibilidade para se adaptar às expectativas em constante evolução dos clientes.”

Para saber mais, clique aqui: Avaliação de Fornecedores de Serviços Financeiros 2025.

Sobre o IDC MarketScape

O modelo de avaliação de fornecedores IDC MarketScape foi desenvolvido para propiciar uma visão geral da competitividade de fornecedores de tecnologia e serviços em um determinado mercado. A pesquisa utiliza uma rigorosa metodologia de pontuação, com base em critérios qualitativos e quantitativos, que resulta em uma representação gráfica única da posição de cada fornecedor no mercado. O IDC MarketScape oferece uma estrutura clara na qual as ofertas de produtos e serviços, as capacidades, as estratégias e os fatores de sucesso atuais e futuros dos fornecedores de tecnologia podem ser comparados de modo significativo. Esta estrutura também oferece aos compradores de tecnologia uma avaliação completa dos pontos fortes e fracos dos atuais e potenciais fornecedores.

