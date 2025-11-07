Organon anuncia acordo para alienar seu sistema JADA® por até US$ 465 milhões à Laborie

A Organon (NYSE: OGN), ("Organon" ou "a empresa"), empresa global de saúde cuja missão é oferecer medicamentos e soluções que promovem um dia a dia mais saudável, anunciou hoje que firmou um acordo com a Laborie Medical Technologies Corp. (“Laborie”), empresa líder em tecnologia médica diagnóstica e terapêutica, para a aquisição do sistema JADA. A transação, avaliada em até US$ 465 milhões, compreende US$ 440 milhões a serem pagos no fechamento, sujeitos a determinados ajustes, além de um pagamento adicional potencial de até US$ 25 milhões, condicionado ao alcance de determinadas metas de receita para 2026. Cerca de 100 colaboradores deverão ser transferidos para a Laborie como parte do acordo.

“Tenho enorme orgulho do trabalho que a equipe do JADA e a Organon realizaram para ajudar mais de 136 mil novas mães em mais de 20 países, posicionando o JADA como um padrão reconhecido de cuidado no manejo da hemorragia pós-parto (HPP)”, afirmou Joseph Morrissey, diretor executivo interino (CEO) da Organon. “Esta transação coloca o JADA nas mãos da Laborie, uma empresa líder em inovação em tecnologia médica, com histórico consolidado em saúde materna e plenamente capacitada para ampliar ainda mais o acesso ao JADA em benefício das mães em todo o mundo. Representa também mais um passo para fortalecer a capacidade financeira da Organon e permitir que a empresa busque novas oportunidades de crescimento na biofarmacêutica voltadaàsaúde da mulher no futuro.”

A Organon adquiriu o JADA, um dispositivo médico que utiliza um vácuo intrauterino de baixa pressão para controlar e tratar sangramento uterino anormal ou hemorragia pós-parto quando o manejo conservador é indicado, em junho de 2021. Desde então, a Organon formou uma equipe sólida que agora posiciona a Laborie para continuar expandindo com sucesso o alcance e o valor do produto.

“O parto é um dos momentos mais pessoais e profundos na vida de uma mulher, e toda mãe merece sentir-se amparada durante esse processo. O sistema JADA auxilia as equipes de atendimento a oferecer tratamento quando ele é mais necessário, e fazer parte dessa missão é algo que valorizamos profundamente na Laborie”, afirmou Chris Smith, Presidente e CEO da Laborie. “Também nos inspira a dedicação e a força da equipe comercial por trás do JADA, e estamos entusiasmados em recebê-los na Laborie para fortalecer ainda mais nossa liderança no segmento de obstetrícia.”

O valor total da transação, de até US$ 465 milhões, representa 6,5 vezes a receita dos últimos 12 meses do JADA, refletindo o sucesso de seu lançamento e da expansão nos Estados Unidos ao longo dos últimos quatro anos. Os recursos líquidos da transação serão aplicados na redução da dívida, em conformidade com o objetivo previamente estabelecido da empresa de reduzir a relação entre Dívida Líquida e EBITDA Ajustado.

A transação foi aprovada pelo Conselho de Administração da empresa e deverá ser concluída no primeiro trimestre de 2026, sujeita às aprovações regulatórias necessárias e a outras condições usuais de fechamento, incluindo a participação adequada dos representantes dos empregados em determinados mercados fora dos Estados Unidos.

A Goldman Sachs & Co. LLC atua como assessora financeira da Organon.

Indicações de uso

O sistema JADA® é indicado para o controle e tratamento de sangramento uterino anormal ou hemorragia pós-parto quando for indicado manejo conservador.

Contraindicações

Gestação intrauterina em andamento

Ruptura uterina não tratada

Inversão uterina não resolvida

Câncer de colo do útero ativo

Anomalia uterina conhecida

Infecção purulenta atual da vagina, colo do útero ou útero

Para cesarianas: dilatação cervical inferior a 3 cm antes do uso do JADA

Advertências

Evite aplicar força excessiva ao inserir o JADA no útero, pois pode ocorrer trauma na parede uterina, incluindo perfuração.

A segurança e eficácia do sistema JADA em partos com idade gestacional inferior a 34 semanas ou, no caso de gestação múltipla, em útero com tamanho estimado inferior a 34 semanas, não foram estabelecidas. Em casos de útero menor, há potencial aumento no risco de perfuração e expulsão.

Sinais de deterioração da paciente ou ausência de melhora indicam a necessidade de reavaliação e, possivelmente, tratamento mais agressivo da hemorragia pós-parto (HPP) ou do sangramento uterino anormal pós-parto.

O JADA não substitui o manejo cirúrgico nem a reposição volêmica em casos de HPP ou sangramento uterino anormal pós-parto com risco de vida.

Remova o ar do selo cervical antes do uso do dispositivo para minimizar o risco de embolia gasosa caso o selo se rompa.

Preencha sempre o selo cervical com fluido estéril. Nunca infle com ar, dióxido de carbono ou qualquer outro gás, a fim de reduzir o risco de embolia gasosa em caso de ruptura do selo cervical.

Para relatar um evento adverso ou reclamação de qualidade do produto JADA, ligue para 844-JADAMOM.

Leia as Instruções de Usoantes da utilização do JADA para obter informações importantes.

Sobre a Organon

A Organon (NYSE: OGN) é uma empresa global de saúde cuja missão é oferecer medicamentos e soluções com impacto positivo para um dia a dia mais saudável. Com um portfólio de mais de 70 produtos nas áreas de Saúde da Mulher e Medicamentos Gerais, que inclui biossimilares, a Organon concentra-se em atender às necessidades de saúde que afetam as mulheres de forma única, desproporcional ou diferenciada, ampliando ao mesmo tempo o acesso a tratamentos essenciais em mais de 140 mercados.

Com sede em Jersey City, Nova Jersey (EUA), a Organon mantém o compromisso de promover o acesso, a acessibilidade e a inovação em saúde. Saiba mais em www.organon.com e siga-nos no LinkedIn, Instagram, X, YouTube, TikTok e Facebook.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

Exceto pelas informações de caráter histórico, este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas” conforme o significado das disposições de porto seguro da U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, incluindo, entre outras, declarações sobre os benefícios da transação proposta com a Laborie, o prazo estimado para sua conclusão, os benefícios estratégicos e financeiros esperados, o uso dos recursos obtidos, bem como outras projeções, metas, planos ou perspectivas futuras da Organon e da Laborie. As declarações prospectivas podem ser identificadas por expressões como “objetivo”, “metas”, “potencial”, “espera”, “acredita”, “futuro”, “oportunidade”, “irá”, ou outras de significado semelhante. Essas declarações baseiam-se nas crenças e expectativas atuais da administração e estão sujeitas a riscos e incertezas significativos. Caso as premissas subjacentes se revelem incorretas ou os riscos e incertezas se materializem, os resultados reais poderão diferir substancialmente daqueles expressos nas declarações prospectivas. Os riscos e incertezas incluem, entre outros, riscos relacionadosàobtenção das aprovações regulatórias e ao cumprimento de outras condições de fechamento dentro do prazo previsto ou, eventualmente,ànão conclusão da transação proposta; além de riscos associadosàcapacidade de alcançar os benefícios estratégicos, financeiros ou operacionais esperados. A empresa não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros fatores. Fatores adicionais que possam causar diferenças materiais em relação aos resultados descritos nas declarações prospectivas podem ser consultados nos documentos da empresa arquivados juntoàSEC, incluindo o Relatório Anual mais recente (Formulário 10-K), os Relatórios Correntes (Formulário 8-K) e outros registros subsequentes, disponíveis no site da SEC (www.sec.gov).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251107415040/pt/

Contatos com a mídia:

Felicia Bisaro

(646) 703-1807

Janine Colavita

(732) 861-3806

Contatos com investidores:

Jennifer Halchak

(201) 275-2711