ADNOC fecha parceria com Comera Financial Holdings para capacitar seus fornecedores e PMEs nos EAU com soluções inteligentes de financiamento

A parceria estratégica proporcionará acesso rápido para financiamento de ordens de compra através de uma plataforma automatizadaA iniciativa deve melhorar o fluxo de caixa de PMEs, fortalecer a resiliência da cadeia de suprimentos e apoiar a diversificação econômica nos EAU

A ADNOC assinou uma parceria estratégica com a Comera Financial Holdings para aprimorar o acesso financeiro às pequenas e médias empresas (PMEs) e fornecedores com sede nos Emirados Árabes Unidos (EAU). A colaboração lançará um programa de financiamento, permitindo que as PMEs e os fornecedores acessem capital de trabalho de forma mais eficiente a fim de possibilitar que realizem as entregas referentes às ordens de compras (PO, purchase order) da ADNOC de forma mais rápida.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251107478658/pt/

ADNOC Partners with Comera Financial Holdings to Empower its UAE Suppliers and SMEs with Smart Financing Solutions (Photo: AETOSWire)

ADNOC Partners with Comera Financial Holdings to Empower its UAE Suppliers and SMEs with Smart Financing Solutions (Photo: AETOSWire)

A iniciativa impulsionará o acessoàliquidez, ao passo que possibilitará operações escalonáveis e crescimento sustentável para os fornecedores e PMEs. A parceria reforça o compromisso da ADNOC de apoiar os negócios locais e avançar a diversificação econômica dos EAU através do fornecimento de soluções práticas que capacitam as PMEs a prosperar e competir globalmente.

Khaled Al Zaabi, diretor financeiro do ADNOC Group, afirmou: "A parceria da ADNOC com a Comera Financial Holdings fornece as melhores soluções de financiamento da categoria, convertendo ordens de compra em financiamento imediato. A parceria melhorará a liquidez, fortalecerá a agilidade e acelerará o crescimento empresarial. Isso é prova do compromisso da ADNOC para avançar ainda mais uma economia diversificada por meio do apoio ao ecossistema das PMEs, fortalecendo a resiliência das nossas cadeias de suprimento locais e proporcionando o maior valor no país para os EAU".

Como parte do acordo, a ADNOC e a Comera Financial Holdings criarão uma plataforma inteligente e automatizada que conecta diretamente as PMEs e os fornecedores que receberam contratos da ADNOC ao suporte de instituições credoras.

Akhtar Saeed Hashmi, diretor executivo e CEO do Grupo na Comera Financial Holdings, afirmou: "Nossa parceria com a ADNOC marca um passo histórico no modo com as cadeias de suprimento são financiadas na região. Como parte do Grupo Real de Abu Dhabi, a Comera Money traz a força, a dimensão e a visão necessárias para proporcionar inovação financeira de classe mundial. Ao dar acesso a capitalàcomunidade, estamos oferecendo oportunidade para que os fornecedores realizem entregas de forma mais rápida, cresçam de maneira mais forte e inovem sem medo. Com a ADNOC, estamos construindo um modelo de capacitação que definirá novas referências quanto ao financiamento para cadeias de suprimento, não só nos EAU, mas também nos mercados globais".

A parceria da ADNOC com a Comera Financial Holdings apoia o crescimento econômico e industrial dos EAU e o Programa Valor no País (ICV, In-Country Value) da ADNOC, que continua impulsionando a fabricação local, a criação de empregos e a competitividade no setor privado.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

ADNOC

media@adnoc.ae

Comera Financial Holdings

Ajit Johnson, media@comerafin.com


Fonte: BUSINESS WIRE

