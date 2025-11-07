Empresas brasileiras esperam contratar no último trimestre

Para o último trimestre de 2025, 53% das empresas brasileiras pretendem contratar mais profissionais. É o que aponta a Pesquisa de Expectativa de Emprego, estudo exclusivo e preditivo desenvolvido trimestralmente pelo ManpowerGroup, consultoria de soluções de força de trabalho.

No ranking global da Expectativa Líquida de Emprego — calculada subtraindo-se empregadores que planejam fazer reduções na equipe daqueles que planejam contratar —, o Brasil ocupa o 3º lugar. Para o período de outubro a dezembro, essa taxa é de 36% no país, que cresceu 3 pontos percentuais em relação ao trimestre passado, quando marcava 33%.

Empregadores brasileiros do setor de Finanças & Imobiliário (46%) lideram entre as expectativas mais altas, um aumento de 16 pontos percentuais em relação ao último trimestre. Na segunda posição, aparece Transporte, Logística & Automotivo (42%); em terceiro lugar, Tecnologia da Informação (41%).

A pesquisa do ManpowerGroup também aponta um crescimento na intenção de contratação nas empresas da cidade de São Paulo (42%), cujo índice de contratação no 3º trimestre era de 32%. Para o quarto trimestre, os estados do Paraná (41%) e de Minas Gerais (39%) também apresentam expectativas positivas.

Entre as principais razões para as companhias aumentarem sua força de trabalho estão o crescimento do negócio (42%) e a necessidade de expertise para acompanhar os avanços tecnológicos (31%). No entanto, para aqueles que preveem uma redução do quadro, os principais motivos são incerteza econômica (35%), mudanças no mercado (29%) e reestruturação do quadro (27%).

“Apesar dos desafios e incertezas macroeconômicas, as empresas estão buscando talentos e com expectativas positivas. Isso abre oportunidades para os profissionais aprimorarem suas habilidades e tornarem-se mais competitivos no mercado. O cenário indica que as habilidades tecnológicas combinadas às habilidades comportamentais serão um grande diferencial nessa era de adaptação e inovação. Entre os setores, ganha destaque o de Finanças & Imobiliário, que cresceu significativamente em relação ao Q1”, comenta Nilson Pereira, Country Manager do ManpowerGroup Brasil.

No cenário global, 38% das empresas planejam contratar, 15% pretendem reduzir e 45% não preveem alterações em seus quadros. Assim, a Expectativa Líquida de Emprego ficou em 23%, uma leve queda em relação ao trimestre anterior, que era de 24%. Empregadores da Ásia-Pacífico relataram as expectativas de contratação mais fortes (30%), seguidos pelas Américas (25%) e Europa e Oriente Médio (18%).

À frente do Brasil, liderando o ranking de expectativa de contratação, estão Emirados Árabes Unidos (45%) e Índia (40%). Por outro lado, as intenções estão enfraquecidas em países como Argentina (5%) e Hong Kong (6%). A próxima pesquisa deve ser divulgada em dezembro, reportando as expectativas para o primeiro trimestre de 2026.