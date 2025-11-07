Al Gore vem a São Paulo às vésperas da COP30

Às vésperas da COP30, em Belém, o Milken Institute reunirá nos dias 9 e 10 de novembro, no Hotel Rosewood, em São Paulo, uma série de autoridades públicas, investidores e personalidades globais ligadas ao tema da sustentabilidade. Entre elas, estará o ex-vice-presidente americano Al Gore, autor do best-seller do New York Times, Uma verdade Inconveniente, que serviu de base para o documentário homônimo, vencedor de um Oscar em 2007.

De acordo com os organizadores, o evento, batizado Simpósio Global de Investidores, irá explorar diferentes formas de mobilizar capital de longo prazo para financiar ações capazes de desacelerar o aquecimento global e fortalecer a colaboração público-privada em prol de modelos de crescimento mais sustentáveis e inclusivos que os atuais.

Também destacará “o crescente protagonismo do Brasil como destino para o capital global — evidenciando não apenas investimentos alinhados ao clima, como energia renovável e reflorestamento, mas também setores estratégicos como infraestrutura, inovação digital, agronegócio, saúde e serviços financeiros”.

Além do Gore, que falará no painel de abertura, entre os estrangeiros, fazem parte da programação nomes como Majid Al Suwaidi, CEO do Altérra, um dos maiores veículos privados de investimento climático do mundo, dos Emirados Árabes Unidos; Karen Fang, diretora global de infraestrutura e finanças sustentáveis ??do Bank of America; Melanie Nakagawa, diretora de sustentabilidade e vice-presidente corporativa da Microsoft, além de Nili Gilbert, vice-presidente do Conselho da Carbon Direct, presidente do comitê de investimentos do Fundo David Rockefeller, diretora independente do Conselho da Brookfield Asset Management e conselheira sênior do BCG.

Entre os brasileiros, participarão dos painéis o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes; Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central e vice-presidente e líder global de políticas públicas do Nubank; José Olympio Pereira, CEO do Grupo Safra; Victor Wanderley, CEO da Tropical Inc., e Marcelo Braga, CEO da IBM no Brasil; e André Esteves, Presidente do Conselho e Sócio Sênior do BTG Pactual, entre outros.