Unidade em Salvador reforça presença da Tahto no Nordeste

Salvador ganhou uma nova estrutura voltada ao atendimento digital e presencial de clientes com a inauguração de uma unidade da Tahto, uma das maiores empresas de Customer Experience (CX) e Business Process Outsourcing (BPO) do Brasil. A sede, inaugurada na terça-feira (4/11), faz parte do plano nacional de expansão da companhia e deve gerar mais de 1.000 empregos diretos e indiretos na região.

Presente há um ano e meio na capital baiana, a Tahto passa agora a operar em uma sede própria e dedicada. O investimento total previsto para o estado é de R$ 10 milhões nos próximos anos, acompanhando o crescimento das operações da empresa em outras capitais estratégicas, como Aracaju e Rio de Janeiro.

Atualmente, a operação em Salvador já conta com centenas de colaboradores, consolidando-se como uma das principais empregadoras do setor de experiência do cliente no Nordeste.

De acordo com Luís Ricardo Ferreira, CEO da Tahto, a nova unidade é um passo importante dentro do plano de expansão nacional.



“A abertura da sede em Salvador reforça o papel do Nordeste como polo estratégico para a Tahto. A região reúne capital humano qualificado, potencial de inovação e ampla capacidade de crescimento, o que favorece a geração de empregos e o desenvolvimento regional”, afirmou o executivo.

Com presença em 14 estados brasileiros, a Tahto segue ampliando sua operação e consolidando sua posição entre os principais players de CX e BPO do país. Para 2026, está prevista a expansão de novas unidades no Nordeste, com foco na integração regional e na criação de oportunidades para novos talentos e negócios.