ZAPI GROUP aperfeiçoa capacidades de alta tensão para máquinas agrícolas sustentáveis

ZAPI GROUP, líder mundial em tecnologia de eletrificação, irá apresentar seus mais recentes avanços em soluções integradas de alta tensão na AGRITECHNICA 2025, que irá ocorrer em Hannover de 9 a 15 de novembro. Estas novas funcionalidades estão diretamente alinhadas ao tema central do evento, "Touch Smart Efficiency" (Eficiência Inteligente ao Toque), ao prover uma plataforma de eletrificação integrada para sistemas agrícolas inovadores e interconectados.

As novas capacidades do ZAPI GROUP ajudam os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) agrícolas a aumentar a eficiência, a sustentabilidade e a produtividade através da gestão de energia de alta tensão e da integração inteligente de sistemas. As soluções apresentadas foram desenvolvidas para atender às exigências robustas das máquinas agrícolas elétricas de última geração. Os principais produtos em exposição no pavilhão 15, estande H34 serão:

IMI, motor de ímã permanente com inversor integrado , apresentando alta densidade de potência, refrigeração líquida e integração mecânica simplificada

, apresentando alta densidade de potência, refrigeração líquida e integração mecânica simplificada Um carregador de bordo de alta potência de 7,2 kW com refrigeração líquida para baterias de 400 V e 800 V

para baterias de 400 V e 800 V OBC, carregador bidirecional V2X , permitindo integração perfeita e compartilhamento de energia em ambientes agrícolas interconectados

, permitindo integração perfeita e compartilhamento de energia em ambientes agrícolas interconectados DCC3, conversor DC/DC robusto com segurança cibernética integrada , estabelecendo uma base digital segura e confiável para sistemas veiculares

, estabelecendo uma base digital segura e confiável para sistemas veiculares ACH3: um portfólio de inversores versátil e de alto desempenho, projetado para oferecer durabilidade, sustentabilidade e personalização perfeita, e adaptado para satisfazer as rigorosas exigências de veículos elétricos e aplicações industriais avançadas.

Estes componentes de alta tensão complementam o conjunto existente de soluções integradas do ZAPI GROUP, que abrangem energia motriz, carregamento, navegação autônoma, segurança e rastreamento de ativos, telemática e prevenção de colisões.

"O setor vem passando de uma mentalidade com foco em componentes a arquiteturas integradas de alta tensão que proporcionam eficiência inteligente e verificável", disse Claes Avasjo, Diretor Executivo do ZAPI GROUP. "Ao incorporar tecnologias digitais como a capacidade V2X e segurança cibernética avançada diretamente em nossa plataforma de eletrificação principal, permitimos que os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) criem estrategicamente as máquinas conectadas e sustentáveis ??necessárias para atender aos crescentes desafios de produtividade e eficiência da produção agrícola mundial."

Os especialistas do ZAPI GROUP também irão apresentar quatro sessões educativas com estratégias práticas e estudos de caso do mundo real sobre Sistemas e Componentes de Estágio Especialista DLG:

Agricultura preparada para o futuro: monitoramento em tempo real e carregamento compatível com EVSE para máquinas elétricas Eletrificação e integração de sistemas de um veículo agrícola multifuncional Os desafios do projeto de máquinas elétricas móveis para a agricultura e como superá-los Otimizando a integração de baterias e carregadores para eletrificação agrícola: uma abordagem sistêmica

Para mais informações sobre as sessões educativas, acesse: https://www.zapigroup.com/agritechnica.

Sobre o ZAPI GROUP

O ZAPI GROUP impulsiona a transição para um futuro totalmente elétrico com um portfólio de produtos altamente integrado, incluindo controladores de movimento (inversores), motores elétricos e carregadores de bateria de alta frequência para aplicação em veículos totalmente elétricos e híbridos. Oferecemos integração de sistemas prontos para atuar, software de navegação autônoma e rastreamento de segurança e ativos para gestão de frotas. Nossas empresas incluem Zapi, Inmotion, Schabmueller, Best Motor, Delta-Q, ZIVAN, Stercom, BlueBotics, Ubiquicom, ZTP e 4e Consulting.

Como líder mundial em eletrificação, com ampla experiência em sistemas, inovações de ponta e obsessão por impulsionar o sucesso dos clientes, o ZAPI GROUP conta atualmente com mais de 1.700 funcionários ao redor do mundo, com uma receita total anual de mais de US$ 700 milhões. Para mais informações, acesse www.zapigroup.com.

