Sessão temática do Prêmio Xangai 2025 realizada em Bogotá

BOGOTÁ, Colômbia, Nov. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- No dia 1º de novembro, com foco na criação de um futuro urbano sustentável para todos, foi realizado o evento paralelo da Observância Global do Dia Mundial das Cidades de 2025 e a sessão temática do Prêmio Global para o Desenvolvimento Sustentável das Cidades (Prêmio Xangai) em Bogotá, capital da Colômbia.

Cerca de 100 participantes, incluindo representantes do governo chinês, ONU-Habitat, cidades vencedoras, cidades convidadas, especialistas e estudiosos, participaram do evento.

Gu Honghui, conselheiro do governo, representando o prefeito de Xangai, disse em seu discurso de abertura que o Dia Mundial das Cidades e o Prêmio Xangai podem servir como plataforma para incentivar o pensamento global com ações locais.

Ele enfatizou a necessidade do enfrentamento conjunto de desafios graves, como crises climáticas, proteção ambiental e segurança regional, e realizar a visão comum de "Cidade Melhor, Vida Melhor".

As cinco cidades que ganharam o 3º ciclo do Prêmio Xangai este ano são Bogotá (Colômbia), Argel (Argélia), Incheon (Coreia do Sul), Medina (Arábia Saudita) e Espoo (Finlândia).

Representantes das cinco cidades vencedoras expressaram sincera gratidão aos organizadores. Centrados nos temas centrais do prêmio deste ano, incluindo moradia de qualidade e segura atendendo diversas necessidades, comunidades vibrantes lideradas por jovens, desenvolvimento inovador para a prosperidade e desenvolvimento urbano de baixo carbono e resiliente ao clima, eles compartilharam suas práticas inovadoras e experiências de sucesso em governança urbana.

O Prêmio Xangai foi estabelecido conjuntamente pela ONU-Habitat e pelo Governo Popular Municipal de Xangai em 2022. Ele reconhece as cidades que tiveram recentes progressos significativos no desenvolvimento sustentável com a implementação da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e a Nova Agenda Urbana, e avanço no processo de desenvolvimento sustentável global.

Esta é a primeira vez que a sessão temática do Prêmio Xangai é realizada no exterior. Os especialistas participantes concordaram que as cidades vencedoras deste ano demonstram que o conceito de desenvolvimento centrado nas pessoas é o elemento principal para a solução dos desafios urbanos globais.

Essas cidades contribuíram com sabedoria e força para a criação de um futuro urbano mais equitativo, inclusivo e sustentável. O Prêmio Xangai está se tornando cada vez mais uma plataforma importante para que cidades de todo o mundo compartilhem as melhores práticas e colaborem no desenvolvimento sustentável.

Fonte: The Side Event of the 2025 Global Observance of World Cities Day

Contato: Ms. Liu, Tel.: 86-10-63074558

