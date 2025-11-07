Desenvolvedores de jogos eletrônicos agora podem aproveitar melhor a demanda do período de festas com o portfólio de pagamentos expandido da Xsolla

Xsolla, empresa multinacional de comércio de videogames que auxilia desenvolvedores no lançamento, crescimento e monetização de seus jogos, anunciou hoje novos métodos de pagamento locais nos principais mercados da Europa, Ásia, África e América Latina. Ao aproveitar o período de festas de fim de ano, esta expansão ajuda os desenvolvedores a reduzir a dificuldades no processo de pagamento e converter a demanda sazonal em compromisso a longo prazo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251105992958/pt/

(Graphic: Xsolla)

A expansão introduz 10 novas opções de pagamento locais que correspondem ao modo como os jogadores já pagam em seus mercados de origem, incluindo:

Europa: A MB Way (Portugal) adiciona um processo de pagamento totalmente móvel a nível nacional, com confirmações instantâneas e amplo reconhecimento.

A MB Way (Portugal) adiciona um processo de pagamento totalmente móvel a nível nacional, com confirmações instantâneas e amplo reconhecimento. Ásia: A JKOPay (Taiwan) oferece uma carteira digital confiável com pagamentos por QR Code e programa de fidelidade; a Paidy (Japão) oferece a opção "Compre Agora, Pague Depois" (BNPL) sem cartão, com pagamentoàvista ou parcelado.

A JKOPay (Taiwan) oferece uma carteira digital confiável com pagamentos por QR Code e programa de fidelidade; a Paidy (Japão) oferece a opção "Compre Agora, Pague Depois" (BNPL) sem cartão, com pagamentoàvista ou parcelado. África: O Airtel Mobile Money (Tanzânia, Madagascar) e o MTN Mobile Money (Camarões, Congo-Brazzaville, Zâmbia) permitem aprovações por aplicativo / USSD e confirmações em tempo real; o Paga (Nigéria) reduz a dificuldade com cartões mediante pagamentos via carteira digital; as Transferências Bancárias (Nigéria) satisfazem a demanda por fluxos de pagamento via banco; o MVola (Madagascar) oferece alcance nacional como a principal carteira digital do país; o Spenn (Ruanda, Zâmbia) oferece pagamentos via carteira digital com confirmações instantâneas.

O Airtel Mobile Money (Tanzânia, Madagascar) e o MTN Mobile Money (Camarões, Congo-Brazzaville, Zâmbia) permitem aprovações por aplicativo / USSD e confirmações em tempo real; o Paga (Nigéria) reduz a dificuldade com cartões mediante pagamentos via carteira digital; as Transferências Bancárias (Nigéria) satisfazem a demanda por fluxos de pagamento via banco; o MVola (Madagascar) oferece alcance nacional como a principal carteira digital do país; o Spenn (Ruanda, Zâmbia) oferece pagamentos via carteira digital com confirmações instantâneas. América Latina: O Mercado Pago (Uruguai) oferece uma carteira digital líder na região, com múltiplas fontes de financiamento e confirmações em tempo real.

"Os lançamentos de fim de ano são ganhos ou perdidos no processo de pagamento", disse Chris Hewish, Presidente da Xsolla. "Ao adicionar métodos de pagamento locais preferidos pelos jogadores, como carteiras digitais na África e na América Latina, opções de BNPL (Buy Now, Pay Later - Compre Agora, Pague Depois) no Japão e carteiras móveis em Taiwan e Portugal, ajudamos os estúdios a converter a demanda do período festivo em relacionamentos de fidelidade a longo prazo."

Nestas regiões, as carteiras digitais, o pagamento via banco e as opções de crédito flexíveis continuam superando os cartões tradicionais, sobretudo entre os usuários mais jovens e que priorizam o uso de dispositivos móveis. A integração com as infraestruturas locais proporciona confirmação instantânea, autenticação familiar e taxas de conclusão significativamente maiores durante os períodos de pico de transações, como feriados.

Para mais informações sobre a cobertura de pagamento ampliada da Xsolla e como habilitar estes métodos, acesse: xsolla.pro/RNPM25

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa de comércio internacional que disponibiliza ferramentas e serviços sólidos para auxiliar desenvolvedores a superar os desafios inerentesàindústria de videogames. De jogos independentes a AAA, empresas fazem parceria com a Xsolla para ajudá-las a financiar, distribuir, comercializar e monetizar seus jogos. Acreditando no futuro dos videogames, a Xsolla está determinada em sua missão de reunir oportunidades e disponibilizar continuamente novos recursos para os desenvolvedores. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, a Xsolla opera como comerciante registrada e já ajudou mais de 1.500 desenvolvedores de jogos a alcançar mais jogadores e expandir seus negócios para o mundo inteiro. Com mais caminhos para lucros e maneiras de ganhar, os desenvolvedores possuem todas as ferramentas necessárias para aproveitar o jogo.

Para mais informações, acesse xsolla.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251105992958/pt/

Contato de mídia

Derrick Stembridge

Vice-Presidente de Relações Públicas Globais da Xsolla

d.stembridge@xsolla.com