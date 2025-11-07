Agência Visia lança campanha “Sempre em Movimento”

A Agência Visia desenvolveu a nova campanha “Sempre em Movimento” para a Komatsu, com o objetivo de comunicar o patrocínio da marca à Williams Atlassian Racing, equipe que participa do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, entre os dias 7 e 9 de novembro, no Autódromo de Interlagos.

A estratégia de comunicação foi desenvolvida com uma abordagem 360 graus, integrando mídias offline e digitais para potencializar o alcance e a lembrança de marca. As ativações começaram em 3 de novembro, com duração aproximada de dez dias, e incluíram presença em aeroportos e nos principais centros comerciais de São Paulo, locais de grande circulação de executivos e profissionais ligados à construção e mineração.

No ambiente digital, a campanha foi veiculada nas plataformas Meta (Facebook e Instagram) e LinkedIn. O público potencial estimado alcança cerca de 9 milhões de pessoas interessadas em automobilismo e Fórmula 1 e, no LinkedIn, mais de 2,5 milhões de profissionais das áreas de engenharia, construção e mineração.

“A integração entre o offline e o digital permite combinar impacto e continuidade. O offline gera uma lembrança de marca mais forte, e o digital mantém o engajamento e a relação com o público. Juntas, essas mídias aumentam a retenção e a eficácia da mensagem”, explica Henrique Almeida, head de Digital Performance da Agência Visia.

O foco principal é fortalecer o reconhecimento de marca por meio de uma campanha de mídia que abrange as fases de pré-corrida, corrida e pós-corrida, voltada para públicos como fãs de automobilismo, executivos e profissionais da indústria da construção e mineração.

“A Komatsu e a Williams compartilham o mesmo espírito de transformação. A campanha destaca como São Paulo, assim como essas marcas, está sempre em movimento”, afirma Pery Barbosa Pereira, founder & COO da Agência Visia.

O conceito faz referência à estética dos mangás, estilo gráfico japonês que simboliza continuidade e energia, valores que dialogam com o propósito da Komatsu e com a velocidade presente na Fórmula 1. A narrativa amplia a comunicação de anos anteriores, que associava o ritmo urbano de São Paulo à força e ao movimento do setor.

“A inspiração central vem da cidade de São Paulo: um ambiente em constante transformação, que simboliza o movimento contínuo e a busca por inovação”, completa a equipe de criação da Visia.

A iniciativa reforça ainda a conexão da Komatsu com a inovação e o desenvolvimento urbano, associando o conceito de performance e eficiência da Fórmula 1 aos pilares de engenharia e mobilidade da marca. Nesta edição, a ação destaca os pilotos Alexander Albon e Carlos Sainz, que compõem o time da Williams Atlassian Racing em 2025. A presença da equipe no Brasil reforça a conexão entre o público local e o universo global da competição.