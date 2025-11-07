Plataforma AZ fará correção ao vivo do Enem 2025
A Plataforma AZ fará cobertura ao vivo e gratuita do Enem 2025 no YouTube, com correção das provas, comentários de especialistas e divulgação do gabarito extraoficial. As transmissões acontecem nos dias 9 e 16 de novembro, às 18h30. A ação faz parte do Projeto Aprovação, que oferece conteúdos e simulados gratuitos para estudantes de todo o Brasil.
“Nossa expectativa é alcançar o maior número possível de estudantes em todo o Brasil. A cobertura ao vivo é uma forma de orientar e transformar a ansiedade em aprendizado. É o fechamento de um ciclo de dedicação e o início de novas conquistas”, destaca Erika Lino, diretora da Plataforma AZ.
A ação faz parte do Projeto Aprovação, iniciativa do AZ que segue disponível gratuitamente para estudantes de todo o Brasil. O projeto reúne conteúdos digitais exclusivos, cronogramas de estudos, simulados, materiais sobre redação nota mil e vídeos com estratégias para o dia da prova. Além disso, dezenas de escolas parceiras da plataforma estão realizando aulões presenciais em diversas cidades, com revisão de conteúdos e orientações práticas para os candidatos que ainda estão se preparando para o exame.
A transmissão de correção de provas ao vivo acontece nos dias 9 e 16 de novembro, às 18h30, no canal da Plataforma AZ no YouTube.
Para saber mais sobre o Projeto Aprovação, basta acessar o site da Plataforma AZ