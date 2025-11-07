Plataforma AZ fará correção ao vivo do Enem 2025

Logo após a aplicação do Enem 2025, a Plataforma AZ de Aprendizagem fará uma cobertura ao vivo e gratuita no YouTube com a correção das provas, comentários dos professores e divulgação do gabarito extraoficial, a partir das 18h30. A iniciativa tem o objetivo de ajudar os estudantes a entenderem melhor o desempenho nas provas e a revisarem os principais pontos cobrados, com análises detalhadas de cada questão feita por especialistas da plataforma.

“Nossa expectativa é alcançar o maior número possível de estudantes em todo o Brasil. A cobertura ao vivo é uma forma de orientar e transformar a ansiedade em aprendizado. É o fechamento de um ciclo de dedicação e o início de novas conquistas”, destaca Erika Lino, diretora da Plataforma AZ.

A ação faz parte do Projeto Aprovação, iniciativa do AZ que segue disponível gratuitamente para estudantes de todo o Brasil. O projeto reúne conteúdos digitais exclusivos, cronogramas de estudos, simulados, materiais sobre redação nota mil e vídeos com estratégias para o dia da prova. Além disso, dezenas de escolas parceiras da plataforma estão realizando aulões presenciais em diversas cidades, com revisão de conteúdos e orientações práticas para os candidatos que ainda estão se preparando para o exame.

A transmissão de correção de provas ao vivo acontece nos dias 9 e 16 de novembro, às 18h30, no canal da Plataforma AZ no YouTube.

Para saber mais sobre o Projeto Aprovação, basta acessar o site da Plataforma AZ