Tigo Energy moderniza a experiência dos instaladores com recursos de instalação totalmente digitais

A Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), líder em soluções de software para energia solar, revelou hoje uma atualização abrangente na maneira como a empresa oferece suporte aos instaladores de sistemas solares por meio da documentação dos produtos durante o processo de instalação. A partir de novembro de 2025, as novas remessas de produtos Tigo TS4 Flex MLPE substituirão os manuais de instalação impressos por documentação digital acessível por meio de códigos QR destacados diretamente em cada embalagem do produto. A transição para a documentação digital oferece aos instaladores acesso imediato aos guias de instalação mais atualizados, guias visuais interativos e vídeos, além de localização para os idiomas dos mercados atendidos pela Tigo.

Dentro do conceito de Qualidade Total em Energia Solar (TQS) e na sequência do programa de serviços Green Glove e da Tigo Academy, a disponibilização de guias digitais aprimorados dos produtos melhora consideravelmente a experiência do instalador. A documentação digital não apenas elimina a possibilidade de os instaladores utilizarem instruções impressas desatualizadas, mas também reduz o impacto ambiental do papel utilizado pela Tigo para a documentação presente nas embalagens em todo o mundo. Cada código QR incluído na embalagem direciona para um conjunto atualizado de manuais digitais, guias visuais e vídeos curtos que explicam a configuração e a fiação elétrica, simplificando o acesso aos materiais de suporte no ambiente de trabalho.

“Compreendo que nem todos apreciam ler manuais ou instruções, mas este método de código QR torna rápido e fácil obter as informações corretas, exatamente quando são mais necessárias”, afirmou Nathan Mann, proprietário da Mann Solar. “Além de agora podermos acessar informações específicas do dispositivo, não precisamos mais nos preocupar com a eventualidade de papéis se perderem, serem danificados ou levados pelo vento, o que é corriqueiro em um canteiro de obras de energia solar. Estou convencido de que a documentação digital também será uma grande vantagem para os instaladores que estão apenas começando a trabalhar com produtos Tigo, mas que ainda não aderiram ao programa Green Glove.”

O formato localizado e multilíngue contribui para a eliminação das barreiras linguísticas em mais de 127 países onde a Tigo atua e garante que os instaladores tenham acesso constante ao conteúdo mais atualizado. O novo sistema se conecta diretamenteàTigo Academy, oferecendo módulos de treinamento adicionais, além de cursos de certificação para instaladores que buscam ampliar seus conhecimentos técnicos. A transição para o formato digital também torna mais simples as operações internacionais da empresa, eliminando a necessidade de encartes e materiais impressos sofisticados em diversos idiomas. Essa mudança reduz o uso de papel e proporciona uma experiência mais abrangente e constantemente atualizada para os instaladores.

“Dedicamos intencionalmente um tempo considerável aos instaladores como Nathan Mann durante todas as fases do processo de instalação solar para coletar impressões sobre o funcionamento dos produtos da Tigo após saírem de nossas mãos. A disponibilização digital da nossa documentação de produto é uma resposta direta a essas informações”, afirmou JD Dillon, diretor de Marketing e Experiência do Cliente da Tigo Energy. “É verdade que essa mudança também se deve, em grande parte, ao nosso maior foco em gerar valor por meio de software. Isso faz com que os produtos da Tigo geralmente evoluam rapidamente. Dessa forma, a documentação digital possibilitaàTigo acompanhar essa evolução.”

Os instaladores e parceiros EPC da Tigo têm acesso a todos os novos manuais digitais aqui, onde a Tigo disponibiliza uma biblioteca centralizada de documentação de produtos atualizada e tutoriais em vídeo. Para obter informações sobre as séries Tigo TS4-A e TS4-X de Flex MLPE, entre em contato com a equipe de vendas da Tigo aqui.

Sobre a Tigo Energy

Fundada em 2007, a Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) é líder mundial no desenvolvimento e fornecimento de soluções inteligentes de hardware e software que melhoram a segurança, aumentam o rendimento energético e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e em escala de serviços públicos. A Tigo combina sua tecnologia Flex MLPE (Module Level Power Electronics) e otimizador solar com recursos de software inteligentes e baseados em nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Os produtos MLPE da Tigo maximizam o desempenho, permitem o monitoramento de energia em tempo real e proporcionam o desligamento rápido exigido pelo código no nível do módulo. A empresa também desenvolve e fornece produtos como inversores e sistemas de armazenamento de bateria para o mercado residencial de energia solar mais armazenamento. Para obter mais informações, acesse www.tigoenergy.com.

