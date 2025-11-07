Clientes de luxo redefinem consumo e impulsionam mudanças

O mercado de luxo passa por uma transformação significativa. Se antes o setor era marcado quase somente pela tradição, exclusividade e herança de marca, hoje ele se reconfigura para atender a um público mais diverso e exigente.



Estudos indicam que o setor de luxo deve alcançar 2,5 trilhões de euros até 2030, impulsionado principalmente pelas gerações Millennial e Z. Esses consumidores não apenas compram produtos, mas também buscam significado, propósito e experiências autênticas ligadas às marcas.



Tendências que redefinem o consumo



Entre as principais tendências, destacam-se:

Sustentabilidade: o cliente de luxo atual valoriza materiais de origem responsável, processos de produção éticos e marcas que demonstram preocupação com o meio ambiente. Produtos eco-friendly e iniciativas de circularidade podem tornar-se diferenciais;





Experiência acima do produto: mais do que adquirir uma peça, os consumidores buscam vivências personalizadas. Isso pode incluir desde eventos exclusivos até serviços de personal shopping ou itens feitos sob medida;





Identidade e inclusão: diversidade e representatividade ganham espaço. As marcas precisam dialogar com diferentes culturas, gêneros e estilos de vida para se manterem relevantes.





O perfil do novo cliente de luxo



O consumidor de luxo atual difere daquele de décadas anteriores. O novo perfil inclui jovens conectados, como Millennials e Gen Z, motivados pelo desejo de exclusividade, mas também que buscam marcas com propósito.

Além deles, consumidores conscientes exigem que as marcas escolhidas demonstrem responsabilidade social e ambiental. Com o acesso facilitado à informação, esse público pode pesquisar, comparar e buscar referências internacionais antes de efetuar suas compras.

Outro traço relevante é a valorização de histórias genuínas das marcas. Esse elemento é amplamente explorado por grifes internacionais, que fortalecem suas narrativas para fidelizar clientes.

O impacto no setor e nos profissionais



Diante dessas transformações, marcas e profissionais ligados à moda e ao luxo precisam se adaptar rapidamente. Mais do que lançar coleções, é necessário construir narrativas consistentes e oferecer experiências que engajem.

Para os profissionais, compreender esse novo perfil é fundamental. Áreas como consultoria de imagem, fashion buying e coolhunting podem tornar-se estratégicas para traduzir tendências globais em experiências personalizadas.

Para Andrea Furco, CEO do Passaporte Fashionista, "centros como Paris, Milão e Florença continuam sendo referências no luxo e no design, combinando tradição histórica e inovação contemporânea. A vivência em ambientes internacionais permite contato direto com essas transformações, além de ampliar repertório cultural e networking".

A capacitação nesses centros globais pode oferecer ferramentas práticas para lidar com o cliente de luxo atual: digital, consciente e exigente. Por isso, estudar moda na Europa pode alavancar carreiras.

As tendências de consumo no mercado de luxo indicam expansão do setor, porém sob novas regras. O cliente contemporâneo busca não apenas exclusividade, mas também autenticidade, sustentabilidade e experiências memoráveis.

"Para acompanhar essa evolução, marcas e profissionais devem alinhar tradição e inovação. Entendendo assim, que compreender o novo perfil do consumidor de luxo é o primeiro passo para se manter relevante em um dos setores mais dinâmicos da moda mundial", finaliza Andrea Furco.

