Galpões lonados ganham espaço no agronegócio

O uso de galpões lonados tem conquistado espaço como uma solução prática e eficiente para a realização de eventos do setor agropecuário no Brasil. Feiras, congressos e exposições que movimentam a economia em diversas regiões do país têm adotado essas estruturas para cobrir grandes áreas abertas, abrigar maquinários pesados e garantir a segurança dos expositores e visitantes.



Durante a Agrishow 2025, uma das maiores feiras de tecnologia agrícola da América Latina, as intenções de negócio cresceram 7% e registraram um volume recorde de R$ 14,6 bilhões, evidenciando o impacto econômico desses eventos. Realizados em terrenos amplos e muitas vezes afastados dos centros urbanos, eles exigem soluções logísticas que permitam montagem rápida, flexibilidade de espaço e resistência às condições climáticas. É nesse contexto que os galpões lonados podem ganhar protagonismo.



Segundo Guilherme Tomaz, fundador e sócio-diretor da GM Tendas Galpões, empresa especializada na fabricação, venda e locação de galpões lonados, as coberturas modulares flexíveis estão presentes nos principais eventos do agronegócio no Brasil.



“Os galpões de lona permitem que os expositores divulguem suas máquinas e equipamentos em um ambiente coberto, seguro e protegido contra as intempéries da natureza. A locação é realizada somente pelo período do evento e conforme o tamanho necessário para a exposição, permitindo uma rápida expansão de grandes áreas cobertas para que o evento possa ocorrer de maneira confiável e segura”, afirma.



A GM Tendas Galpões atua há muitos anos nesse segmento, oferecendo galpões lonados com tamanhos que variam de 1.000m² a 5.000m², ou mais, conforme a demanda. A personalização das estruturas é uma das funcionalidades que tornam esse tipo de cobertura atrativo para feiras e exposições agropecuárias.



“O aluguel dos galpões lonados é realizado de acordo com o tamanho da exposição, evitando desperdício de tempo, de espaço e de recursos financeiros”, explica Tomaz.



Além da flexibilidade de montagem, os galpões de lona podem receber sistemas de iluminação, climatização, pisos, stands e equipamentos audiovisuais. Por serem considerados estruturas móveis, não exigem autorizações municipais para instalação e podem ser montadas em diferentes tipos de piso, como grama, terra, asfalto, concreto, entre outros.



Para atender à crescente demanda do setor, a GM Tendas Galpões tem investido na ampliação do estoque, no desenvolvimento tecnológico e na capacitação da equipe técnica de montagem.



“Hoje possuímos uma grande quantidade de galpões lonados à disposição dos organizadores dos eventos. Priorizamos a segurança das coberturas, a durabilidade dos materiais e a garantia de qualidade para nossos clientes”, destaca o executivo



A empresa tem capacidade de atender a eventos como Agrishow (SP), Show Safra (MT), Show Rural Coopavel (PR), Tecnoshow Comigo (GO), Farm Show MT (MT), Expoagro Afubra (RS), Parecis SuperAgro (MT), Expo Londrina (PR), Expodireto Cotrijal (RS), Norte Show (MT), Agro 360 Tocantins (TO), Bahia Farm Show (BA), entre outros.

Linhas de galpões lonados



A linha de galpões lonados GM Log®, produzida pela empresa, oferece versões de 10m a 40m de largura, com comprimento e altura personalizados. Uma área de 5.000m², por exemplo, pode ser coberta por um galpão de lona em até 10 dias.



“A montagem rápida, prática e segura dos galpões lonados tornou-se indispensável para que as exposições sejam realizadas de maneira confiável e protegidas contra as adversidades climáticas”, afirma Tomaz.



Com eventos que duram cerca de uma semana e envolvem demonstrações de máquinas, tecnologias e soluções agroindustriais, a agilidade na instalação dos galpões modulares de lona é considerada estratégica.



“A flexibilidade na contratação da locação dos galpões lonados permite que a cobertura da área seja realizada de acordo com a medida necessária, o tempo de uso e a necessidade de cada evento, contribuindo para a redução dos custos operacionais dos expositores”, complementa.



As perspectivas para o uso de galpões estruturados de lona no agronegócio seguem positivas. Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o setor agro cresceu 6,49% no primeiro trimestre de 2025 podendo representar 29,4% do PIB nacional neste ano.

“A GM Tendas Galpões vem atuando para estar bem posicionada e acompanhar o crescimento do agronegócio, tendo em vista os recentes investimentos para ampliar a oferta de galpões, aprimorar o desenvolvimento tecnológico dos produtos e maximizar a qualidade do atendimento ao cliente”, conclui Tomaz.



Para saber mais, basta acessar: http://www.gmtendas.com.br