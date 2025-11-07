Instituto Arte na Escola promove formações de arte-educação

O Instituto Arte na Escola abre as inscrições para o Programa de Formação de Agentes Multiplicadores, que acontece nos dias 10, 11 e 12 de novembro, em São Paulo, no Centro Paula Souza. A iniciativa, que é gratuita, terá como ponto alto a conferência sobre os caminhos da arte-educação no Brasil a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que reunirá grandes nomes do meio educacional, como Cesar Callegari, Mariangela Ferreira Andrade e Alexsandro do Nascimento Santos. A imersão tem foco na comunidade acadêmica, educadores, artistas, estudantes e o público em geral. Os cadastros poderão ser feitos até o dia 12 de novembro, enquanto as atividades estiverem em curso.

“É com enorme satisfação que chegamos à última edição desse projeto, aqui em São Paulo, cidade que abriga a sede do nosso Instituto e que nos recebe de braços abertos. O Programa, que já percorreu seis municípios pelo Brasil, foi pensado especialmente para o arte-educador como um espaço de troca, aprendizado e inspiração. Nesta edição, no Centro Paula Souza, celebraremos não apenas a realização de mais uma etapa, mas também o impacto positivo que cada encontro gerou na formação dos professores de arte e agentes culturais do nosso país”, declarou Claudio Anjos, presidente do Instituto Arte na Escola.

A formação continuada terá duração de três dias, proporcionando uma programação didática e colaborativa com a intenção de acionar o repertório reflexivo e crítico em torno da arte, compreendendo as instâncias culturais e educacionais. O encontro contará com conferência, palestras, oficinas e discussões a fim de formar agentes multiplicadores sensíveis às diferenças, formando-os para atuar em prol de escolas inclusivas e democráticas.

“A Rede Arte na Escola (RAE) e a proposta do Programa de Formação de Agentes Multiplicadores (PFAM) são fundamentais para estimular e apoiar os docentes de arte nas escolas brasileiras. O Programa de Formação nos traz uma chance de verticalizar alguns pontos a serem investigados no campo do ensino-aprendizagem da arte. Com palestras e oficinas, é possível trocar com outro docente as experiências pedagógicas e juntos criar um campo de estudo, reflexão e ação que transbordará para a sala de aula”, garante Durval Mantovaninni, coordenador do Polo Arte na Escola-CPS.



Em 2025, mais de mil pessoas foram impactadas pelo ciclo formativo. Segundo Pedro Ermel, supervisor do Programa de Formação de Agentes Multiplicadores, “a edição paulista celebra a valorização do ensino de arte por meio de uma programação dedicada à reflexão sobre a prática docente, articulando pesquisa, produção artística, narrativas afro-brasileiras e a potência das poéticas da cidade no exercício da docência”, conclui.



Abaixo é possível conferir a programação completa do Programa de Formação de Agentes Multiplicadores

10/11/2025 | segunda-feira | 14h

Oficina: “Aspectos da prática do educador-pesquisador-artista: cruzamento de saberes e fazeres na atuação docente”

Ministração: Nina Hotimsky – professora, pesquisadora, atriz e musicista. Doutoranda no departamento de Artes Cênicas da ECA-USP.

10/11/2025 | segunda-feira | 14h

Palestra: “Afronarrativas Multilinguagens Artísticas”

Palestrante: Luiz Anastácio – Mestre e doutorando em Antropologia Social pela USP, formado em Dança e pós-graduado em Antropologia e Cultura Africana e Diversidade Cultural.

11/11/2025 |terça-feira | 10h

Formação: “Estesia: o corpo em estado de criação”

Ministração: Júnia Pedroso – atriz, escritora, licenciada e mestre em Artes pelo Instituto de Artes da UNESP. Formada em Eutonia pelo Instituto Gerda Alexander.

11/11/2025 |terça-feira | 14h

Palestra: “Os espaços e a coragem: o entorno como repertório”

Palestrante: Rafael Bicudo – cenógrafo, figurinista, técnico de palco e encenador. Mestre em Artes pela ECA/USP, investiga direção de cena em teatro.

12/11/2025 |quarta-feira | 10h

Conferência: A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as intersecções entre Arte, Cultura e Educação

Conferencista: Alexsandro do Nascimento Santos – diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica do (MEC). Doutor em Educação pela Universidade de São Paulo. Mestre em Educação: História, Política, Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Conferencista: César Callegari – presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE). É sociólogo, professor e possui uma vasta experiência em educação, tendo sido Secretário de Educação Básica no Ministério da Educação (MEC), Secretário de Educação em São Paulo e São Caetano.

Conferencista: Mariangela Ferreira Andrade – diretora de Educação e Formação Artística (SEFLI/MinC). Doutora em Teoria da Literatura na Universidade de Brasília, artista da dança, tradutora, mestre em Teoria da Literatura, escritora e especialista em Relações Internacionais.

Mediação: Danuza Rangel – mestra em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), possui Licenciatura em Artes Visuais e graduação em Pedagogia.