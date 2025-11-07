Ripple anuncia investimento estratégico de US$ 500 milhões liderado pela Fortress e Citadel Securities, avaliando a empresa em US$ 40 bilhões após um crescimento recorde

A Ripple, empresa líder em tecnologia financeira que oferece soluções em criptomoedas para empresas, anunciou hoje um investimento estratégico de US$ 500 milhões, que elevou sua avaliação a US$ 40 bilhões. O investimento foi liderado por investidores institucionais de renome internacional, incluindo fundos administrados por subsidiárias do Fortress Investment Group, afiliadas da Citadel Securities, Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard e Marshall Wace. O investimento ocorre após o melhor ano da Ripple até o momento e sua recente oferta pública de aquisição de US$ 1 bilhão com a mesma avaliação, o que destaca a contínua confiança na trajetória de crescimento e na visão a longo prazo da empresa.

À medida que a Ripple continua seu ano recorde de crescimento, proporcionar liquidez a acionistas e funcionários se mantém uma prioridade. A empresa recomprou mais de 25% de suas ações em circulação nos últimos anos, retornando valor significativo a funcionários e investidores iniciais. Sua oferta pública de aquisição mais recente atraiu considerável interesse de investidores institucionais ansiosos para integrar o grupo de acionistas da Ripple. A decisão de aceitar US$ 500 milhões em novas ações ordinárias reflete o valor estratégico de aprofundar os relacionamentos com parceiros financeiros cuja experiência complementa o crescente portfólio mundial de produtos da Ripple.

"Este investimento reflete tanto o incrível crescimento da Ripple como a validação adicional da oportunidade de mercado que buscamos agressivamente por algumas das instituições financeiras mais confiáveis ??do mundo", disse Brad Garlinghouse, Diretor Executivo da Ripple. "Iniciamos em 2012 com um único caso de uso – pagamentos – e expandimos este sucesso para custódia, moedas estáveis, corretagem preferencial e tesouraria corporativa, ao aproveitar ativos digitais como o XRP. Hoje, a Ripple se posiciona como parceira para instituições que buscam acesso a criptomoedas e blockchain."

Em pouco mais de dois anos, a Ripple finalizou seis aquisições, incluindo duas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão, expandindo sua presença em pagamentos, custódia e moedas estáveis, além de entrar em novos mercados de corretagem preferencial e gestão de tesouraria.

Os pagamentos se tornaram rapidamente uma das aplicações mais práticas e escaláveis ??das criptomoedas. No começo deste ano, a empresa adquiriu a Rail, uma empresa de infraestrutura de moedas estáveis, que acrescentou recursos a Ripple Payments como uma plataforma transfronteiriça de serviço completo, usando Ripple USD (RLUSD) e XRP, para tornar a movimentação internacional de dinheiro mais rápida e eficiente para empresas. Com 75 licenças regulatórias, a Ripple pode movimentar dinheiro em nome de seus clientes, ao eliminar intermediários e simplificar a gestão de liquidez e pontos de entrada e saída. O volume total de pagamentos da Ripple já ultrapassou US$ 95 bilhões, um sinal claro da crescente demanda e seu uso no mundo real.

Em um mundo pós-GENIUS Act, as instituições estão cada vez mais recorrendo a moedas estáveis confiáveis ??como a RLUSD para casos de uso como pagamentos de tesouraria e garantias, um importante motivo pela qual a Ripple adquiriu a GTreasury em outubro. A GTreasury administra trilhões de dólares em volume para seus clientes da Fortune 500, que estão interessados ??em usar moedas estáveis e ativos digitais para movimentar dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e colocar seu capital inativo para trabalhar.

Apenas nesta semana, a RLUSD superou a marca de US$ 1 bilhão em valor de mercado em menos de um ano desde seu lançamento. A Ripple também concluiu recentemente a aquisição da Hidden Road, agora conhecida como Ripple Prime, onde a RLUSD já é utilizada como garantia. Desde o anúncio do contrato, as garantias dos clientes dobraram, a média diária de transações subiu para mais de 60 milhões e o negócio triplicou de tamanho. A Ripple Prime agora se expande para empréstimos com garantia em XRP e dá suporte a uma crescente base de instituições que negociam produtos baseados em XRP.

Sobre a Ripple

A Ripple é uma empresa de tecnologia financeira que oferece soluções em criptomoedas para empresas. A Ripple Payments utiliza blockchain para tornar os pagamentos internacionais mais rápidos, transparentes e acessíveis. A Ripple Custody oferece aos clientes um modo seguro de armazenar e gerenciar ativos digitais. Através da Ripple Prime, a empresa oferece um serviço internacional de corretagem preferencial de ativos múltiplos para clientes institucionais. A moeda estável da Ripple (RLUSD) e a criptomoeda XRP são utilizadas nestas soluções para otimizar as finanças tradicionais e viabilizar novas formas de uso de ativos digitais.

