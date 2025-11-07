Autônomos lucram até R$ 4mil em grandes eventos

A partir desta sexta-feira (7), a Fórmula 1 toma conta do Autódromo de Interlagos e quase já dá para ouvir o ronco dos motores. Mas, de acordo com um levantamento do will bank, a preparação não acontece apenas do lado de dentro dos portões: metade dos autônomos da cidade se planejaram para fazer dinheiro com o evento; número sobe para 62% quando analisada apenas a Zona Sul. E a grana extra, para 52% deles, pode chegar até R$ 4 mil em um único final de semana.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, o impacto econômico do GP Brasil deve ser de mais de R$ 2 bilhões para a capital paulista. Um evento desse porte não passa despercebido por quem trabalha por conta própria: 55% dos autônomos ou renda extra de São Paulo já costumam aproveitar grandes eventos na cidade para fazer um dinheiro extra, e 29% planejam aproveitar no futuro. Sendo que 61% dos autônomos ou renda extra da Zona Sul já aproveitam ou querem aproveitar grandes eventos para levantar um dinheiro a mais.

Os autônomos são um público importante para o will bank e hoje compõem mais da metade de sua base de clientes, de cerca de 12 milhões de pessoas. Segundo Emílio Mesquita, head de Produto do will bank, o foco do banco hoje é simplificar a vida desse cliente específico, por meio da oferta de meios de pagamento rápidos, acessíveis e fáceis de usar. Recentemente, o banco digital lançou o will pay, que transforma o celular em uma ferramenta completa de vendas sem necessidade de CNPJ. Com ele, o cliente pode cobrar por tap-to-pay, link de pagamento ou Pix, sem precisar de maquininha. “Tudo acontece em um único aplicativo, que integra vida pessoal e profissional e garante o recebimento do valor em até cinco segundos, ajudando o autônomo a manter o caixa girando”, explica Mesquita.

A pesquisa destaca a mobilização de autônomos de várias partes da cidade para o evento, mas ainda mais forte entre quem mora na Zona Sul. O setor com maior número de autônomos interessados em aproveitar o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 como um momento de aumento das vendas é o de Alimentação & Gastronomia. Além disso, o planejamento financeiro deste grupo, ao se prepararem para o pico de vendas, faz com que priorizem a conversão imediata, com pagamentos digitais como Pix e cartão.



“Com o acesso facilitado ao evento, os empreendedores têm a chance de aproveitar o fluxo dos quase 300 mil visitantes esperados em Interlagos. Como o will pay libera o valor das vendas em segundos, seja via tap ou Pix, o autônomo consegue repor estoque e reinvestir já no dia seguinte, garantindo que aproveite todo o ciclo de vendas do fim de semana”, reforça Mesquita.

O levantamento, que foi conduzido neste mês de novembro pelos pesquisadores do will insights, o núcleo de conhecimento do will bank sobre o comportamento financeiro dos brasileiros, contou com a participação de mais de 700 clientes do will bank em São Paulo e faz parte da rotina do banco digital.



“Mantemos um ciclo contínuo de escuta ativa, incluindo entrevistas semanais, pesquisas quantitativas e análise sistemática dos feedbacks vindos dos nossos canais de atendimento. Essa escuta constante nos permite compreender as necessidades e desafios com profundidade e priorizar soluções que realmente façam diferença no dia a dia das pessoas”, finaliza Mesquita.