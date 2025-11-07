Inscrições para contratar mestres e doutores estão abertas

A Cruzeiro do Sul Educacional está com inscrições abertas para a 2ª edição do Programa Nacional de Seleção de Mestres e Doutores, que prevê a contratação de mais de 150 docentes para atuação em diversas áreas do conhecimento nas instituições que integram o grupo, localizadas em diferentes regiões do Brasil. Com essa iniciativa, a companhia reafirma seu compromisso com a excelência acadêmica e a qualificação contínua do corpo docente.

“Um dos principais compromissos da Cruzeiro do Sul Educacional com seus alunos é garantir um ensino de excelência — e tudo começa pela escolha criteriosa dos nossos professores. Esse programa reflete nossa responsabilidade com a qualidade do ensino que ofertamos e com a valorização da carreira docente. São esses profissionais que garantem uma formação capaz de transformar vidas, realidades e comunidades”, afirma Beatriz Maria Eckert-Hoff, vice-presidente de Excelência Acadêmica da Cruzeiro do Sul Educacional.

O processo é voltado exclusivamente a profissionais com titulação mínima de mestre, obtida em programas de pós-graduação recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Nessa edição, o programa contemplará cursos como Medicina, Enfermagem, Direito, Engenharia, Administração, Odontologia, Medicina Veterinária, Psicologia, entre muitos outros — totalizando mais de 150 vagas distribuídas entre as instituições do grupo.

As etapas do processo seletivo compreendem:



1. Análise do currículo Lattes (não serão aceitos outros modelos de currículo); e



2. Banca didática para os candidatos classificados na primeira fase.

Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 16/11/2025 exclusivamente pelo portal Gupy neste link, selecionando a localidade e/ou instituição de ensino de interesse. A divulgação dos aprovados para a banca didática ocorrerá nos dias 1º e 2/12/2025 e a divulgação dos aprovados será no dia 12/12/2025.