Anuário apresenta as cidades mais seguras do Brasil em 2025

Segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil© de 2025, Santa Catarina lidera o ranking entre os estados mais seguros do Brasil, apresentando índices de homicídios significativamente abaixo da média nacional. O estudo, desenvolvido pela MySide com dados do Ministério da Saúde e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), avalia as unidades federativas com base na taxa de assassinatos intencionais a cada 100 mil habitantes.

O levantamento é considerado referência para quem busca compreender os padrões de segurança no território nacional, fornecendo indicadores essenciais sobre violência urbana e qualidade de vida nas diferentes regiões.

Metodologia do Anuário 2025

O Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil© de 2025 utiliza como base os óbitos registrados no Painel de Monitoramento de Mortalidade do Ministério da Saúde, catalogados conforme o CID-10 da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os dados populacionais foram obtidos do IBGE, considerando estimativas de 2024, com base no Censo 2022.

A análise abrangeu exclusivamente homicídios intencionais ou de intenção indeterminada, calculados por 100 mil habitantes, fornecendo um panorama confiável sobre os níveis de violência e segurança em cada estado e capital brasileira.

Santa Catarina: o estado mais seguro do Brasil

Santa Catarina ocupa o primeiro lugar no ranking nacional entre os estados mais seguros do país, com uma taxa de 8,6 mortes violentas a cada 100 mil habitantes, bem abaixo da média brasileira, que é de 23. Florianópolis, capital do estado, também se destaca como a capital mais segura do país.

Além de ser referência nacional em segurança pública, Santa Catarina também apresenta um dos maiores IDHs do país, com índice próximo de 0,774, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. O estado está entre os três mais bem colocados do país, atrás apenas do Distrito Federal e de São Paulo.

Ser o estado mais seguro do Brasil tem favorecido a expansão do turismo em Santa Catarina, o que fica evidenciado pelo aumento recorde de turistas estrangeiros no 1º semestre de 2025 e também pelo crescimento do número de visitantes no último inverno.

Outros estados seguros: destaques nacionais

Além de Santa Catarina, o Anuário 2025 destaca outras unidades federativas com índices de homicídios mais baixos, evidenciando uma diversidade regional em termos de segurança.

São Paulo

O estado de São Paulo ocupa o segundo lugar entre os estados mais seguros do Brasil, com taxa de 11,3 homicídios a cada 100 mil habitantes. A capital paulista, reconhecida por sua dimensão e relevância econômica, contribui para o alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da unidade federativa, que é o segundo maior do país, atrás apenas do Distrito Federal.

Distrito Federal

O Distrito Federal figura na terceira posição, registrando 12,3 mortes violentas por 100 mil habitantes. Brasília, única cidade oficial do DF, concentra quase quatro milhões de habitantes distribuídos entre a capital e suas cidades-satélite, sendo considerada uma das capitais mais seguras da região Centro-Oeste.

Rio Grande do Sul

Com índice de 15,2 assassinatos por 100 mil habitantes, o Rio Grande do Sul ocupa o quarto lugar entre os estados mais seguros. O estado apresenta uma das médias mais baixas da região Sul, reforçando seu papel como polo de segurança e qualidade de vida.

Goiás e Minas Gerais

Goiás registra taxa de 18,3 homicídios por 100 mil habitantes, ocupando a quinta posição. A cidade de Caldas Novas é apontada como a mais segura do estado, com índice de 10,4.

Minas Gerais, por sua vez, figura em sexto lugar, com 18,4 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Entre as cidades mais seguras do estado estão Ituiutaba (4,2), Lavras (6,1) e Conselheiro Lafaiete (8,7).

Mato Grosso do Sul

O estado de Mato Grosso do Sul aparece em sétimo lugar, com taxa de 18,5 homicídios por 100 mil habitantes. A capital, Campo Grande, ocupa o 7º lugar entre as capitais mais seguras, enquanto Três Lagoas lidera o ranking estadual de segurança, com 18,1.

Acre, Tocantins e Piauí

O Acre registra 19,5 homicídios por 100 mil habitantes, com a capital Rio Branco destacando-se como a cidade mais segura do estado.

Tocantins ocupa a nona posição, com 19,7 mortes violentas por 100 mil habitantes, enquanto a capital Palmas figura entre as capitais mais seguras do país.

O Piauí fecha a lista dos dez estados mais seguros, com 20,4 assassinatos por 100 mil habitantes, sendo a unidade federativa mais segura do Nordeste. A capital Teresina ocupa a 18ª posição entre as capitais brasileiras, e Parnaíba é a cidade mais segura do estado, com índice de 29,4.

Relevância do Ranking

De acordo com Francine Canto, diretora do Conecta SC, a identificação dos estados mais seguros do Brasil oferece informações estratégicas para políticas públicas, planejamento urbano e decisões de mobilidade da população.