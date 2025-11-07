Simuladores digitais impulsionam crédito entre assalariados
O uso de simuladores online e plataformas digitais tem ganhado espaço entre trabalhadores assalariados que buscam crédito. A digitalização bancária e o avanço de ferramentas de comparação ajudam consumidores a entender taxas, prazos e custos antes da contratação de um empréstimo.
A transformação digital no sistema financeiro brasileiro segue acelerada e impacta diretamente a forma como os consumidores acessam crédito. Segundo levantamento da Federação Brasileira de Bancos, 82% das transações bancárias já ocorrem por canais digitais, sendo 75% via celular, um reflexo do avanço da digitalização bancária no país.
Esse movimento também se reflete no comportamento de quem busca crédito. Cada vez mais brasileiros utilizam plataformas digitais para simular e comparar condições antes de contratar um empréstimo. O aplicativo Carteira de Trabalho Digital, por exemplo, superou 15 milhões de simulações de crédito até março de 2025, segundo o Governo Federal, demonstrando o interesse crescente por soluções online de planejamento financeiro.
Nesse contexto, o empréstimo para assalariado tem se consolidado como uma alternativa estável dentro do mercado de crédito, especialmente por considerar a previsibilidade de renda dos trabalhadores com carteira assinada. Esse modelo permite análises mais assertivas e condições de pagamento ajustadas ao orçamento mensal, beneficiando tanto consumidores quanto instituições financeiras.
O uso de plataformas digitais tem se tornado cada vez mais relevante no processo de contratação de crédito. Ferramentas como o simulador de empréstimo permitem que o consumidor compare taxas, prazos e custos totais antes da contratação, promovendo decisões mais conscientes. Segundo reportagem do R7, o uso de simuladores online tem ajudado brasileiros a identificar as melhores opções disponíveis e a evitar endividamento desnecessário.
“Os simuladores trazem transparência e ajudam o consumidor a avaliar o impacto real de um empréstimo no orçamento. Essa etapa de comparação reduz o risco de endividamento e favorece decisões financeiras mais seguras”, comenta Arthur Bonzi, COO da Juros Baixos.
Com a expansão das fintechs e o acesso facilitado às plataformas digitais, modalidades como o empréstimo pessoal continuam entre as mais buscadas no país. O avanço da digitalização e da educação financeira tem contribuído para um consumo de crédito mais consciente, em um mercado cada vez mais competitivo e tecnológico.
De acordo com o Banco Central, o volume de transações via Pix — um dos principais indicadores de digitalização financeira — segue em alta, consolidando o uso de meios digitais nas operações financeiras cotidianas.
