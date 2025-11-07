O presente mais desejado das festas de fim de ano: As ofertas da Yubico chegam na hora certa para frustrar as intenções de qualquer hacker

Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), a empresa criadora das senhas mais seguras e líder em prover chaves de segurança para autenticação por hardware compartilhou hoje dicas essenciais para ajudar os consumidores a protegerem suas contas durante alguns dos meses mais arriscados do ano no mundo digital e anunciou sua maior venda do ano: 30% de desconto no YubiKey 5 NFC e 5C NFC de 24 de novembro a 1º de dezembro.

Uma pesquisa recente da Yubico ressalta a urgência: a maioria das pessoas acredita que os golpes online e as tentativas de phishing se tornaram mais sofisticados (78%) e mais bem-sucedidos (70%) devido ao uso de inteligência artificial (IA). E bem a tempo para as festas de fim de ano, foi descoberto que as senhas mais comumente comprometidas eram de sites de compras online e aplicativos de redes sociais.

“É aquela época do ano em que vemos um aumento nos ataques de phishing devido ao aumento das compras de fim de ano, e os golpistas se aproveitam da distração dos compradores. Com a IA acelerando e personalizando campanhas de phishing sofisticadas, confiar em senhas como sua única defesa é um grande risco", disse Ronnie Manning, Diretor de Defesa da Marca na Yubico. "Nesta temporada de festas, todos devem tomar medidas para proteger proativamente suas contas com a autenticação multifator (MFA), e a Yubico está facilitando e tornando acessível a atualização para a principal defesa que importa: as chaves de segurança YubiKey resistentes a phishing."

Seu kit de sobrevivência para segurança digital: dicas essenciais da Yubico

Antes de reservar um voo ou clicar em "Comprar agora", a Yubico recomenda que os consumidores protejam sua segurança digital seguindo estas etapas simples:

Priorize a autenticação multifator: Devido que passamos grande parte de nossas vidas online, é mais importante do que nunca garantir a proteção de sua vida digital. Antes de começar as compras de fim de ano, reserve um tempo para revisar suas contas online mais importantes. Ao garantir que a autenticação multifator (MFA) moderna esteja ativada com chaves de segurança e senhas, mesmo que um hacker tenha suas credenciais de login, mas não sua chave de segurança ou senha, ele não irá conseguir acessar suas contas. Recuperar contas de redes sociais, e-mail, serviços financeiros e outros, caso sua conta seja invadida, dá muito mais trabalho do que proteger suas contas de modo proativo com uma autenticação mais robusta.

Pense antes de clicar: Não caia em golpes com alertas falsos de fraude bancária, avisos de pagamento de empréstimo ou mensagens de texto sobre tentativas de entrega de encomendas. Se estiver preocupado com o alerta, entre em contato diretamente com sua instituição financeira ou serviço de entrega, em vez de usar o link ou o número fornecido na mensagem de texto.

Utilize um gerenciador de senhas: Use senhas complexas e exclusivas para cada conta. Recomenda-se encarecidamente o uso de gerenciadores de senhas para armazenar e gerar senhas de forma segura. Melhor ainda, utilize sempre a autenticação multifator (MFA) para proteger seu gerenciador de senhas.

A tempo para as festas de fim de ano, a Yubico oferece descontos em suas chaves de segurança YubiKey mais populares e resistentes a phishing, disponíveis em sua loja virtual e nos principais parceiros varejistas.

Presentear ficou ainda mais seguro: a maior promoção do ano da Yubico.

Black Friday / Cyber ??Monday (24 de novembro a 1 de dezembro)

Oferta: 30% de desconto no YubiKey 5 NFC e no YubiKey 5C NFC. Disponível através da Yubico.com e varejistas / revendedores participantes (o desconto é aplicado automaticamente).



Compras de Natal (15 a 23 de dezembro)

Desconto de US$ 10 (ou € 10 / £ 10) em compras acima de US$ 100 (ou € 100 / £ 100, sem IVA / impostos). Somente disponível em Yubico.com.



Sobre a Yubico

A Yubico (Nasdaq Stockholm: YUBICO) é uma empresa moderna de segurança cibernética cuja missão é tornar a internet mais segura para todo mundo. Como inventora do YubiKey, estabelecemos o padrão ouro para a autenticação moderna resistente a phishing e apoiada por hardware, impedindo a invasão de contas e simplificando o login seguro.

Desde 2007, ajudamos a moldar os padrões globais de autenticação, cocriamos o FIDO2, WebAuthn e FIDO U2F, e introduzimos a senha original. Hoje, nossa tecnologia de senha protege pessoas e organizações em mais de 160 países, transformando a forma como a identidade digital é protegida, desde o cadastro até a recuperação de contas.

Com a confiança das marcas, governos e instituições mais preocupados com a segurança do mundo, as YubiKeys funcionam imediatamente com centenas de aplicativos e serviços, oferecendo acesso rápido e sem senha, sem atritos ou compromissos.

Acreditamos que uma segurança forte nunca deve estar fora do alcance. Por meio de nossa iniciativa filantrópica “Secure it Forward”, doamos YubiKeys para organizações sem fins lucrativos que apoiam comunidades em risco.

Com sede dupla em Estocolmo (Suécia) e em Santa Clara (EUA), a Yubico tem orgulho de ser reconhecida como uma das 100 empresas mais influentes pela revista TIME e uma das empresas mais inovadoras da Fast Company. Saiba mais em www.yubico.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251106370140/pt/

Equipe de Comunicação da Yubico

press@yubico.com