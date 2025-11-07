Desenvolvedores de aplicativos móveis entram em uma nova era de liberdade de plataforma com as atualizações mais recentes da Loja Virtual Xsolla e do Botão de Compra

A Xsolla, empresa multinacional de comércio eletrônico para videogames que auxilia desenvolvedores no lançamento, crescimento e monetização de seus jogos, anunciou novos recursos e funcionalidades para sua solução líder de mercado para lojas virtuais. Chegando em um momento em que o mercado dos EUA caminha para uma nova era de pagamentos externos, os novos aperfeiçoamentos da Loja Virtual e do Botão de Compra da Xsolla oferecem aos desenvolvedores as ferramentas necessárias para aumentar margens de lucro e maior participação dos jogadores em iOS e Android.

Os EUA estão agora na vanguarda da promoção de ecossistemas de aplicativos mais abertos, com iniciativas semelhantes no Reino Unido, Europa, Japão, Brasil e outros países para permitir pagamentos externos. A Xsolla Web Shop permite que os estúdios abracem esta mudança, ao aumentar as margens em cada transaçãoàmedida que as opções de monetização se expandem além das lojas de aplicativos.

Os principais benefícios dos novos recursos de plug-in na Loja Virtual Xsolla incluem:

Aumento das margens de lucro com compras simplificadas usando o Botão de Compra*: Retenha até 95% da receita em transações para iOS e Android nos EUA, ao conectar jogadores diretamente do jogo a um simples processo de finalização de compra com um único toque.

Retenha até 95% da receita em transações para iOS e Android nos EUA, ao conectar jogadores diretamente do jogo a um simples processo de finalização de compra com um único toque. Maior retenção e engajamento: Aumente a retenção de jogadores em mais de 20% e a receita da Loja Virtual em mais de 15% com recursos elaborados para fazer com que os usuários voltem sempre e gastem mais: Recompensas diárias ajustáveis ??podem ser ativadas com apenas alguns cliques, que estimula visitas repetidas. A segmentação conforme a privacidade impulsiona a conversão de compras, ao apresentar as ofertas certas aos clientes certos. Sistema de análises inovador com sugestões práticas e respaldadas em conhecimento especializado, que ajuda as equipes a lançar campanhas de melhores práticas com rapidez e impacto.

Aumente a retenção de jogadores em mais de 20% e a receita da Loja Virtual em mais de 15% com recursos elaborados para fazer com que os usuários voltem sempre e gastem mais: Ampliação do alcance da Loja Virtual para canais confiáveis: Aumente a receita incremental e conquiste novos usuários ao reutilizar um único catálogo da Loja Virtual em plataformas de criadores, comunidades e mensagens, incluindo a Discord. Os criadores se convertem canais de crescimento confiáveis. Com as Vitrines de Criadores geradas automaticamente, eles podem promover as ofertas de sua Loja Virtual mediante suas próprias páginas personalizadas, impulsionando vendas mensuráveis, gorjetas e engajamento dos fãs, enquanto os estúdios captam receita adicional através de um sistema integrado de compartilhamento de receita. As comunidades se convertem em comércio. Os canais da Discord funcionam como vitrines, permitindo que os jogadores comprem moedas, pacotes e presentes diretamente onde já se reúnem.

Aumente a receita incremental e conquiste novos usuários ao reutilizar um único catálogo da Loja Virtual em plataformas de criadores, comunidades e mensagens, incluindo a Discord. Libere novas receitas de usuários não pagantes com o Offerwall: Alcance um público mais amplo com o Offerwall. Este mercado integrado permite que os jogadores ganhem recompensas no jogo ao completar missões, sem sair da loja virtual ou comprometer sua experiência de jogo. Os primeiros resultados mostram que o Offerwall aumenta a receita total da loja virtual em 5% e impulsiona o número total de transações de pagamento em 37% , liberando um crescimento incremental significativo a partir de usuários não pagantes.

Alcance um público mais amplo com o Offerwall. Este mercado integrado permite que os jogadores ganhem recompensas no jogo ao completar missões, sem sair da loja virtual ou comprometer sua experiência de jogo. Os primeiros resultados mostram que o Offerwall aumenta a receita total da loja virtual em e impulsiona o número total de transações de pagamento em , liberando um crescimento incremental significativo a partir de usuários não pagantes. Retorno sobre o investimento otimizado com a mais ampla cobertura de MMPs (parceiros de mensuração móvel) do mercado: Atribuição onde você precisa. Integrações perfeitas com AppsFlyer, Adjust, Singular e outros fornecem rastreamento de desempenho confiável e otimização de campanhas em vários dispositivos e plataformas.

"Com este lançamento, não estamos apenas colocandoàdisposição novos recursos, mas oferecendo aos estúdios de jogos para dispositivos móveis uma vantagem completa no modelo D2C (direto ao consumidor)", disse Chris Hewish, Presidente da Xsolla. "Com a abertura do mercado dos EUA, os desenvolvedores de jogos para dispositivos móveis precisam de uma forma de reter mais cada dólar investido, enquanto interagem com os jogadores onde já estão. A Loja Virtual, o Botão de Compra e nossas extensões para criadores e comunidades foram criados para ajudar as equipes a aproveitar este momento histórico e expandir de modo mais inteligente."

Com mais de 700 lojas virtuais lançadas em todo o mundo, os parceiros da Xsolla comprovaram a eficácia do modelo: vendas diretas em grande escala, fluxos de receita constantes fora das lojas de aplicativos e maior controle sobre os dados e as margens de lucro. Estas atualizações permitem que estúdios de todos os portes lancem seus produtos, aprendam e cresçam ainda mais rápido no novo ambiente móvel.

* Decisão do Tribunal Distrital dos EUA de 30 de abril de 2025

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa de comércio internacional que disponibiliza ferramentas e serviços sólidos para auxiliar desenvolvedores a superar os desafios inerentesàindústria de videogames. De jogos independentes a AAA, empresas fazem parceria com a Xsolla para ajudá-las a financiar, distribuir, comercializar e monetizar seus jogos. Acreditando no futuro dos videogames, a Xsolla está determinada em sua missão de reunir oportunidades e disponibilizar continuamente novos recursos para os desenvolvedores. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, a Xsolla opera como comerciante registrada e já ajudou mais de 1.500 desenvolvedores de jogos a alcançar mais jogadores e expandir seus negócios para o mundo inteiro. Com mais caminhos para lucros e maneiras de ganhar, os desenvolvedores possuem todas as ferramentas necessárias para aproveitar o jogo.

