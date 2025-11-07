Sparkle Clean Tech e Aquadei lançam aliança mundial para transformar o tratamento de água no setor de petróleo e gás com tecnologia de nanobolhas de última geração

Sparkle Clean Tech (SCT)(licenciada mundial exclusiva da propriedade intelectual de tratamento de água para petróleo e gás da Siemens Energy) e Aquadei, LLC formaram uma aliança estratégica para implantar tecnologias de nanobolhas e cavitação hidrodinâmica de propriedade da Aquadei para operações de petróleo e gás a nivel mundial. Esta parceria visa impulsionar métodos avançados de tratamento de água, que geram benefícios operacionais, econômicos e ambientais mensuráveis ??em todo o setor.

Tecnologia de nanobolhas no setor de petróleo e gás: vantagens de desempenho

As nanobolhas (partículas de gás com menos de 200 nanômetros) apresentam propriedades físicas superficiais e interfaciais extraordinárias que melhoram a interação entre óleo e sólidos na água. Quando combinadas com tecnologias de separação da SCT, estas bolhas ultrafinas permitem separação mais eficiente, menor consumo de produtos químicos e maior estabilidade do processo.

Ao contrário dos sistemas de flutuação tradicionais que dependem apenas da flutuabilidade, o enfoque da SCT e da Aquadei aproveita a flotação híbrida de nanobolhas + microbolhas, um design comprovado para aprimorar a adesão entre bolhas e gotículas de óleo. Preparando o processo através de um pré-tratamento de cavitação hidrodinâmica instalado em linha antes de uma unidade de flotação, este dispositivo compacto utiliza diferenciais de pressão controlados para gerar microjatos e ondas de choque localizados que desfazem emulsões resistentes e geram nanobolhas estáveis ??de modo natural. Este processo "condiciona" fisicamente a água produzida, ao aumentar o tamanho das gotículas de óleo e melhorar sua capacidade de captura por flotação. As nanobolhas modificam as superfícies das gotículas, promovem a coalescência e atuam como pontes para as microbolhas maiores que propiciam sustentação. O resultado: um processo de separação mais rápido, limpo e com maior eficiência energética.

Impacto operacional e ambiental

É esperado que as implantações conjuntas ofereçam uma mudança radical no desempenho da gestão de água em campos petrolíferos:

Aumento de até 40% nas taxas de recuperação de petróleo (Recuperação Avançada de Petróleo, EOR)

Redução de 30% nos custos de tratamento químico (Tratamento de Água Produzida)

Aumento da vida útil dos dutos através da supressão de biofilme e incrustações

Fornecimento extremamente eficiente de gases (O2, O3, CO2), minimizando o desperdício e o consumo de energia

Água mais limpa, menor dependência de produtos químicos e maior eficiência operacional para fluxos de trabalho sustentáveis ??e de baixo impacto em campos petrolíferos

Visão geral da parceria estratégica

Ao combinar o alcance mundial da SCT e o portfólio licenciado da Siemens com as tecnologias inovadoras de nanobolhas e ultrafinas da Aquadei, a aliança visa propiciar reduções significativas nos custos operacionais, no uso de produtos químicos e no impacto ambiental. Os projetos conjuntos começarão a ser implementados na América do Norte e no Oriente Médio no início de 2026.

Sobre a Aquadei, LLC

A Aquadei é uma empresa inovadora no setor de água, especializada em tecnologias de nanobolhas e bolhas ultrafinas para bem-estar, eficiência hídrica industrial e regeneração ambiental. Através da aquisição da GAIA Water, a Aquadei promove soluções sustentáveis ??que combinam a ciência quântica de partículas com aplicações práticas.

Site: https://aquadei.net/, https://gaiawater.com/

Sobre a SCT Technologies

A Sparkle Clean Tech (SCT) fornece sistemas de tratamento de água de última geração para o setor de petróleo e gás, baseados na propriedade intelectual licenciada e em inovações proprietárias da Siemens Energy. A SCT auxilia seus clientes a superar desafios operacionais, regulatórios e de sustentabilidade com tecnologias que promovem a reutilização da água, a eficiência energética e a redução de emissões.

Site: www.sctwater.com

