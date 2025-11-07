Nesta temporada de festas, os desenvolvedores de jogos eletrônicos agora podem intensificar a fidelidade e a segurança dos jogadores com o ecossistema fintech expandido da Xsolla

A Xsolla, empresa multinacional de comércio eletrônico para videogames que auxilia desenvolvedores no lançamento, crescimento e monetização de seus jogos, anunciou hoje a expansão de seu ecossistema fintech com um novo conjunto de métodos de pagamento próprios, bem a tempo para a movimentada temporada de vendas de fim de ano, quando as transações aumentam de modo considerável. Soluções de pagamento confiáveis ??são essenciais para o sucesso. Estas soluções foram criadas para ajudar os desenvolvedores a intensificar a fidelidade dos jogadores, reduzir a fricção nas transações, e manter experiências de pagamento seguras e confiáveis ??em mercados internacionais.

À medida que o setor de jogos eletrônicos entra em seu período de pico de gastos sazonais e se concentra em manter o engajamento dos jogadores fiéis, a Xsolla continua investindo em inovações fintech que conectam todos os aspectos de comércio, recompensas e segurança. O portfólio de pagamentos da Xsolla inclui os Cartões-Presente Xsolla Gold (físicos e digitais) e o Programa de Fidelidade Xsolla Pay, ambos criados para aprofundar o relacionamento com os jogadores, promover pagamentos seguros e oferecer maior valor aos desenvolvedores e seus jogadores. Além disto, a Xsolla reforça a segurança das transações ao implementar tokens de rede, uma tecnologia avançada do setor que aumenta a taxa de autorização de pagamentos e protege dados confidenciais.

As principais características dos novos métodos de pagamento da Xsolla incluem:

Xsolla Gold: O Xsolla Gold, um cartão-presente da marca Xsolla para uso em jogos eletrônicos, está chegando a 10.000 lojas de varejo nos EUA, oferecendo aos jogadores novas formas de presentear com jogos e conteúdo dentro dos mesmos neste fim de ano. Esta expansão elimina a necessidade de os desenvolvedores criarem seus próprios cartões-presente personalizados, se convertendo a solução perfeita para presentes digitais de última hora. Xsolla Gold se expande a nível internacional. Antes limitado a gastos em USD, agora pode ser gasto em todo o mundo com conversão perfeita para moedas locais, que o disponibiliza a jogadores em qualquer país, sendo utilizável em qualquer moeda.

Programa de fidelidade Xsolla Pay: Integrado ao Xsolla Pay, o processo de pagamento acelerado da Xsolla, este programa de fidelidade recompensa os jogadores por cada compra efetuada durante a temporada de festas de fim de ano, quando os gastos e a compra de presentes atingem o pico. Ao acumular pontos a cada transação, os jogadores são incentivados a retornar após as festas de fim de ano, transformando compradores ocasionais em fãs de longa data. Para os desenvolvedores, é uma oportunidade de capitalizar o aumento sazonal em transações, enquanto fomenta fidelidade duradoura, retém clientes e incrementa transações.

"Estas inovações refletem nosso compromisso em construir uma base de pagamentos confiável para o ecossistema mundial de jogos eletrônicos", disse Chris Hewish, Presidente da Xsolla. "Ao possuir e expandir nossa infraestrutura fintech, permitimos que os desenvolvedores ofereçam experiências perfeitas e recompensadoras que transformam transações cotidianas em conexões duradouras com os jogadores."

Ao desenvolver seus próprios métodos de pagamento, a Xsolla avança em sua visão a longo prazo de simplificar o comércio mundial de jogos, ao fornecer todas as ferramentas que os parceiros precisam para se conectar com mais jogadores, gerar receita sustentável e proporcionar experiências que mantenham os jogadores comprometidos e inspirados.

Para mais informações sobre os métodos de pagamento próprios da Xsolla, acesse: xsolla.pro/RNPM25

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa de comércio internacional que disponibiliza ferramentas e serviços sólidos para auxiliar desenvolvedores a superar os desafios inerentesàindústria de videogames. De jogos independentes a AAA, empresas fazem parceria com a Xsolla para ajudá-las a financiar, distribuir, comercializar e monetizar seus jogos. Acreditando no futuro dos videogames, a Xsolla está determinada em sua missão de reunir oportunidades e disponibilizar continuamente novos recursos para os desenvolvedores. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, a Xsolla opera como comerciante registrada e já ajudou mais de 1.500 desenvolvedores de jogos a alcançar mais jogadores e expandir seus negócios para o mundo inteiro. Com mais caminhos para lucros e maneiras de ganhar, os desenvolvedores possuem todas as ferramentas necessárias para aproveitar o jogo.

Para mais informações, acesse: xsolla.com.

