BST Global lança pesquisa sobre impacto da IA ??e dos dados em 2026 para o setor AEC

A BST Global, a principal fornecedora de soluções de inteligência de projetos™ baseadas em inteligência artificial para o setor de arquitetura, engenharia e construção (AEC), lançou sua segunda pesquisa global anual sobre IA e dados. Buscando obter informações de líderes de tecnologia e dados de empresas de consultoria em arquitetura, engenharia e meio ambiente do mundo inteiro, a pesquisa estará disponível até as 23h59 (horário leste dos EUA) de 31 de dezembro de 2025.

BST Global, the leading provider of AI-powered project intelligence™ solutions for the AEC industry, has launched its second annual global AI + Data Survey. Seeking insights from technology and data leaders of architecture, engineering and environmental consultancies around the world, the survey will be available until 11:59 p.m. ET, December 31, 2025.

A pesquisa, realizada em colaboração com o Consórcio de Inteligência Artificial + Dados da BST Global e o Comitê de Tecnologia do Conselho Americano de Empresas de Engenharia (ACEC), concentra-se especificamente no uso atual e projetado, na adoção e na inclusão orçamentária de tecnologias de inteligência artificial e big data por empresas do setor de arquitetura, engenharia e construção (AEC). Os insights e as descobertas obtidas na pesquisa servirão de base para o futuro relatório da BST Global sobre a inteligência artificial e análise de dados, o qual analisará a influência das tecnologias de inteligência artificial e big data no setor de arquitetura, engenharia e construção (AEC), com previsão de lançamento na primavera de 2026. O relatório de 2025 pode ser acessado aqui.

A pesquisa deste ano foi elaborada com o objetivo de coletar e comparar dados que evidenciem como o uso da IA pelas empresas mudou no último ano e como isso impactou em suas estratégias futuras. A diretora de Marketing da BST Global, Eileen M. Canady, explicou: “Conforme a tecnologia de IA continua a evoluir, o relacionamento de nossa indústria com ela também evoluirá”, acrescentando: “Desejamos entender o que funciona e o que não funciona para as empresas, identificar novos benefícios e desafios potenciais, e propor estratégias para uma integração bem-sucedida”.

O Consórcio de IA e Dados da BST Global é uma associação de líderes globais em tecnologia, cujo objetivo é ser a voz da inovação impulsionada pela IA e dados no setor AEC. O consórcio, formado por visionários de tecnologia das empresas mais renomadas do mundo, lidera os esforços para estabelecer as melhores práticas da indústria, desenvolver pesquisas inovadoras sobre AEC, promover a defesa dos interesses do setor e dos clientes, e muito mais.

A colaboração com o Comitê de Tecnologia da ACEC expande o alcance potencial da pesquisa e aumenta o engajamento em todo o setor. O presidente do comitê de tecnologia, Dave Mulholland, disse sobre a pesquisa e a colaboração: “Estamos empenhados em promover a educação em inteligência artificial, utilizando pesquisas como esta para orientar empresas de todos os portes, com destaque para 80% das nossas empresas associadas com menos de 100 colaboradores. Estamos entusiasmados em colaborar em iniciativas como a pesquisa sobre IA e dados da BST Global e agradecemos nossa parceria na promoção da conscientização sobre a IA no setor de arquitetura, engenharia e construção”.

O Comitê de Tecnologia da ACEC engaja e influencia os membros da ACEC, clientes e potenciais talentos sobre a importância da adoção de tecnologia digital por meio da escuta atenta, do envolvimento, da educação e da defesa de interesses.

Caso atue como um líder nas áreas de dados ou tecnologia no setor AEC e gostaria de garantir que empresas similaresàsua sejam incluídas no próximo relatório da BST Global, você pode participar da Pesquisa de IA e Dados deste ano aqui.

A BST Global projeta, desenvolve e implementa a primeira suíte de soluções de inteligência de projetos™ baseada em IA no setor AEC. Além de nossa oferta principal de ERP, fornecemos soluções de gestão de trabalho, insights preditivos e gestão de recursos para complementar o ERP existente de uma empresa. Mais de 120.000 arquitetos, engenheiros e consultores em 65 países, distribuídos por seis continentes, confiam nas soluções da BST Global diariamente para gerenciar, com sucesso, seus projetos, recursos, finanças e relacionamentos com clientes. Com um conhecimento incomparável do setor, a BST Global serve como parceira confiável de seus clientes leais e permanece na vanguarda da inovação. Para informações adicionais, acesse www.BSTGlobal.com.

