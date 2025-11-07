Reino Unido continua liderando na Europa em ativismo acionário, com um aumento de 44% em relação ao ano anterior, conforme Diligent Market Intelligence

O Reino Unido continua sendo o mercado mais ativo da Europa em termos de ativismo acionário, com um aumento interanual de 44% das empresas alvo, conforme o relatório Governança Corporativa na Europa 2025 pela Diligent Market Intelligence (DMI). Entre setembro de 2024 e agosto de 2025, 52 empresas do Reino Unido enfrentaram ativismo acionário, em comparação a 36 no mesmo período de 2024, o que ressalta o maior compromisso dos acionistas no mercado.

"O Reino Unido continua sendo o principal impulsionador do participação pública na Europa, com outros mercados europeus comprovando cada vez mais estratégias semelhantes quando os esforços nos bastidores falham", disse Josh Black, Editor-Chefe da Diligent Market Intelligence. "O ativismo na Europa abrange todo o espectro, desde campanhas hostis na mídia até ações mais privadas, mas não há dúvida de que os conselhos administrativos devem se preparar para qualquer eventualidade no que promete ser uma temporada de assembleias gerais muito movimentada.”

Produzido em associação com a White & Case, um escritório de advocacia internacional, o relatório revela que, embora as empresas de menor capitalização tenham representado quase 70% de todo o ativismo no Reino Unido, as campanhas contra empresas de grande capitalização foram lideradas sobretudo por ativistas proeminentes dos EUA, que buscam cada vez mais oportunidades no mercado europeu.

"Os EUA têm um mercado de ativismo mais maduro em comparação ao Reino Unido, com muitos ativistas experientes e com recursos financeiros consideráveis ??adotando estratégias semelhantes", disse Tom Matthews, Sócio e Chefe da Área de Ativismo da White & Case na região EMEA. "Para os ativistas dos EUA dispostos a expandir seus horizontes além do mercado nacional, o Reino Unido e outros mercados europeus continuam oferecendo oportunidades."

Os diversos panoramas de governança corporativa da Europa e os mecanismos exclusivos de eleição para conselhos continuaram moldando o modo como o ativismo foi conduzido em 2025.

Alemanha, Itália e França trilham caminhos distintos no ativismo acionário

Além do Reino Unido, a Alemanha se tornou o mercado mais disputado da Europa. Nos primeiros oito meses de 2025, os ativistas conseguiram conquistar seis cadeiras, contra quatro em 2024, com muitas campanhas centradas em cortes de custos, eficiência operacional e estratégias de consolidação.

Entretanto, o sistema de votação em chapas exclusivo da Itália permitiu que ativistas reformulassem discretamente os conselhos, resultando na conquista de cinco cadeiras no período de oito meses, contra quatro em 2023 e 2024.

Embora as campanhas públicas ainda sejam relativamente raras na França, com apenas três lançadas nos primeiros oito meses do ano, os ativistas vêm se tornado mais ousados, recorrendo cada vez maisàparticipação pública quando as discussões privadas não alcançam os objetivos.

Os ativistas mais influentes da Europa

No relatório, a lista de observação da Diligent Market Intelligence identificou os investidores ativistas mais influentes da Europa. A Saba Capital Management lidera a lista, tendo aplicado com sucesso sua estratégia desenvolvida nos EUA ao mercado europeu, com foco em fundos de investimento. A Amber Capital, outra empresa ativista americana, ficou em segundo lugar, com suas demandas, sobretudo contra empresas italianas, concentradas na representação em conselhos administrativos e pressão para a cisão ou venda de divisões de negócios.

Os índices europeus superam Londres na média de remuneração real dos diretores executivos

O relatório constatou que, apesar dos esforços contínuos das empresas com sede em Londres para reduzir a disparidade salarial entre diretores executivos nos EUA, os mercados europeus estão agora excedendo a mesma. Pela primeira vez, o DAX da Alemanha e o CAC 40 da França ultrapassaram o FTSE 100 em questão de remuneração média dos diretores executivos, o que sinaliza uma nova fase na luta da região para se manter competitiva em atrair empresas para abertura de capital e de talentos executivos.

Baixe nosso relatório completo para acessar a análise completa, incluindo um estudo de caso sobre ativismo e uma análise do próximo capítulo do Código de Administração do Reino Unido.

Sobre o relatório

Os dados contidos neste relatório provêm dos módulos deativismo, votação e compensação da Diligent Market Intelligence. Os dados da Europa apresentados também incluem o Reino Unido. Os dados específicos do Reino Unido examinam o período de 12 meses com término em agosto de 2025. Os dados para o restante da Europa abrangem o período de oito meses até o fim de agosto de 2025. Mais dados com análises personalizadas estão disponíveis mediante solicitação. Para mais informações, envie um e-mail para dmi.press@diligent.com.

A Diligent Market Intelligence (DMI) é líder de mercado em prover dados sobre ativismo acionário, votação de investidores e governança corporativa. Através de seu aplicativo web e feeds de dados, os clientes têm acessoàsolução mais completa do mercado para inteligência sobre empresas cotadas em bolsa, com informações mais amplas e profundas do que nunca.

